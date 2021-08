Durante i controlli anti rapina gli agenti della Polizia di Stato hanno bloccato 6 rapinatori e 3 ladri in flagranza. Altri 4 sono finiti in carcere per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Roma: 6 rapinatori e 3 ladri bloccati in flagranza dalla Polizia di Stato –

Armato di pistola, con occhiali e mascherina ha rapinato una farmacia in viale Città d’Europa riuscendo a farsi consegnare 350 euro in contanti per poi darsi alla fuga.

E’ così scattato subito l’allarme e grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a risalire a lui, già indagato per altre rapine.

L’uomo, un 63enne italiano, è stato fermato poco dopo in via Camillo Sabatini a bordo dell’auto con cui era fuggito ed è stato posto a fermo di Polizia giudiziaria.

Nella sua auto gli agenti hanno trovato una parrucca nera, mentre nel suo appartamento, dove dimora saltuariamente, sono stati sequestrati alcuni indumenti e il cappello indossati durante la rapina. Rinvenuta anche la pistola giocattolo.

Dovrà rispondere di rapina aggravata anche un 61enne di origini colombiane. L’uomo, ieri sera, insieme a un complice, poi riuscito a fuggire, ha minacciato la vittima con una bottiglia di vetro, tentando di sottrargli un portafoglio in piazza dei Cinquecento. L’uomo è stato arrestato dagli agenti della sezione volanti in perlustrazione del territorio.

Sabato scorso, intorno alle 19.30, con felpa nera, cappuccio e mascherina, è entrato all’interno di un market in viale Alessandrino dove, dopo aver minacciato un commesso, gli ha afferrato con violenza un braccio chiedendogli 50 euro. Al rifiuto il malvivente, un 22enne di origini moldave, ha cercato di colpirlo alla testa.

Dopo una breve colluttazione, il malvivente, accortosi della presenza di alcune persone all’esterno, è fuggito via. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno accertato che l’autore della tentata rapina era un ex dipendente dello stesso negozio.

Immediatamente sulle sue tracce, dopo aver acquisito i primi elementi utili, intuito quale potesse essere la sua via di fuga, i poliziotti della Sezione Volanti e del commissariato Prenestino lo hanno localizzato in via del Pergolato, bloccandolo.

Accompagnato negli uffici di polizia, è stato arrestato per tentata rapina aggravata. Altri 3 rapinatori sono stati bloccati dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale in piazza dei Cinquecento angolo via Manin.

Sabato pomeriggio, dopo aver bloccato una volante in transito, la vittima, un 19enne straniero, aveva raccontato ai poliziotti che poco prima, intorno alle 13.00, tre soggetti lo avevano avvicinato in una pizzeria tentando di rapinarlo.

La descrizione fatta dei malviventi e la successiva visione delle telecamere presenti nella zona, hanno permesso agli agenti di localizzarli e bloccarli in brevissimo tempo.

Tutti cittadini tunisini e con precedenti di polizia, sono stati identificati per G.A., B.M., e B.J., rispettivamente i primi di due di 22 ed il terzo di 23 anni. Finito in carcere anche F.P. romeno di 49 anni con precedenti di polizia che, ieri, dopo essere entrato all’interno dell’OVS di Corso Francia, ha rubato cosmetici per un valore di 250 euro circa. Bloccato dalla pattuglia della Sezione Volanti è stato accompagnato negli uffici di polizia e arrestato per furto aggravato.

A finire in manette per furto aggravato anche due 28enni R.D. e R.A., entrambi con precedenti di polizia, che ieri mattina sono stati notati dagli agenti in servizio in abiti civili del Commissariato Appio, in viale dello Scalo di San Lorenzo. Insospettiti dal loro atteggiamento i poliziotti hanno deciso di seguirli a distanza.

Poco dopo, i due sono stati colti in flagranza mentre, dopo aver infranto con un sasso il finestrino di un veicolo in sosta con targa straniera, stavano asportando le valige che erano all’interno. Dovranno invece rispondere di resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, 3 italiani identificati per V.A., B.L. e C.L. rispettivamente di 44 anni, 36 anni e 22 anni, tutti arrestati.

Intervenuti per una segnalazione di persone moleste in via Cavour, gli agenti della Sezione Volanti e del IX Distretto Esposizione, sono stati aggrediti dai tre soggetti ma anche da una minorenne poi denunciata per gli stessi reati.

I poliziotti sono stati refertati con 20 e 10 giorni di prognosi per i traumi subiti. I.D. romeno di 53 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato ieri notte dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo.

Intervenuti in piazza Pio XII per sedare una lite, i poliziotti sono stati aggrediti dallo straniero che è stato bloccato e arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. I poliziotti hanno riportato due giorni di prognosi.