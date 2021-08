Grandi emozioni all’incontro con la scrittrice Imma Vitelli per la rassegna “Libri con le stelle” a Civitavecchia

Civitavecchia: tutto esaurito per la rassegna “Libri con le stelle” –

Riceviamo e pubblichiamo –

Venerdì 27 agosto si è conclusa la prima parte della rassegna letteraria “Libri con le Stelle”, organizzata dall’associazione culturale Book Faces di Civitavecchia con il contributo della Fondazione Cariciv e di vari sponsor quali il Civitavecchia Rugby Centumcellae, il Gruppo Immobiliare Bisozzi, CVM il Rubinetto, Oro In di Mario Girelli, Ombrellificio Pianelli, Le delizie di Nonna Rosa, il Demodé cocktail bar, Estetica Annalaura e la Palestra VIP Club.

Ospite dell’ultimo appuntamento è stata la scrittrice Imma Vitelli, che, coadiuvata da Vincenza Campopiano ed Ernesto Berretti, ha parlato del suo primo romanzo “La guerra di Nina” (Longanesi), scritto sulla base dei 20 anni vissuti come inviata di guerra per Vanity Fair.











L’autrice ha condiviso il suo bagaglio di esperienze unico con un pubblico quanto mai numeroso, attento ed emozionato, usando i personaggi e il contesto del romanzo per dare vita a testimonianze esclusive.

L’associazione culturale Book Faces si è detta molto soddisfatta della riuscita della prima parte della rassegna letteraria “Libri con le Stelle”.

«Ci siamo impegnati moltissimo per portare a Civitavecchia scrittori e scrittrici di qualità, capaci di dare quel valore aggiunto che non sempre è scontato trovare nelle rassegne letterarie», ha detto il presidente Marco Salomone.

«Se ci siamo riusciti è anche grazie al contributo di personaggi del calibro dello scrittore Gino Saladini, ma anche dei membri di Book Faces Cristian Bufi, Claudia Tisselli, Ernesto Berretti, Cristiana Rondoni ed Enza Campopiano, che hanno saputo valorizzare tanto i libri presentati, quanto chi li ha scritti. Di notevole apporto anche la libreria Dettagli, che ha gestito con esperienza gli aspetti relativi all’approvvigionamento dei libri.

Questo per dire che non è un caso se abbiamo contato circa trecento spettatori alle varie presentazioni, un numero importante per Civitavecchia, segno che la cultura ha bisogno non solo del “personaggio noto”, ma di emozioni, qualità e storie da conoscere. Ricordo inoltre che autori come Mencarelli, Baldelli, Tempia, Costantini e Vitelli, oltre ad essere anche vincitori di premi importanti, sono espressioni di grandi case editrici (Longanesi, Rizzoli, Sellerio, Mondadori). In definitiva, posso affermare che tutti noi di Book Faces ci riteniamo molto soddisfatti di come sia andata la prima parte della nostra rassegna, frutto di un eccellente lavoro di squadra che ha fatto apprezzare Civitavecchia dalla grande editoria e ha messo i civitavecchiesi in contatto con scrittori e scrittrici di altissimo livello.

Confidiamo di poter vedere più giovani ai prossimi appuntamenti, che sono stati i grandi assenti, magari solo per via della stagione estiva, e ci tengo a sottolineare che questa nostra enorme esperienza sarà messa a disposizione anche degli autori locali».

La rassegna letteraria proseguirà dal 10 settembre presso il Teatro della Fondazione Ca.Ri.Civ, a Piazza Verdi, per i successivi cinque appuntamenti, cui sarà possibile accedere solo se in possesso della certificazione verde.