Roberto Massucci è il nuovo Questore della Provincia di Roma

Si è svolta questa mattina, nella storica sede di San Vitale, la cerimonia di insediamento del nuovo Questore della provincia di Roma, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza Roberto Massucci.

Dopo cinque anni, il Dott. Massucci, dopo aver diretto le Questure di Livorno e Verona, è tornato a Roma alla guida della Questura della capitale.

La cerimonia di insediamento si è svolta alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, che ha deposto una corona di alloro sulla lapide all’ingresso della Questura in ricordo dei caduti della Polizia.

All’evento erano inoltre presenti i tre Vice Direttori Generali della Pubblica Sicurezza Carmine Belfiore – questore di Roma uscente – Stefano Gambacurta e Raffaele Grassi, oltre al capo della Segreteria del Dipartimento della P.S. Diego Parente, al direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale Armando Forgione, al direttore della Scuola superiore di Polizia Anna Maria Di Paolo e agli ex questori di Roma Francesco Tagliente, Guido Marino e Nicolò D’Angelo, che con il Dott. Massucci hanno condiviso esperienze professionali in Questura e al Dipartimento della P.S.

Il neoquestore della Capitale, nel suo intervento di insediamento, ha ringraziato il capo della Polizia Pisani per aver reso possibile la realizzazione di “un sogno professionale” nominandolo al vertice della questura capitolina.

Nel ricordare, poi, il grande impegno dei poliziotti di Roma nel gestire i grandi eventi di ordine pubblico per garantire la sicurezza della città, il Questore Massucci ha dedicato un suo personale e commosso ricordo a due poliziotti e amici che sono scomparsi di recente: il sostituto commissario Nicola Nanni, voce storia della sala operativa della Questura e Antonino Mendolia, dirigente del commissariato San Giovanni.

Il prefetto Pisani ha invece espresso profonda gioia per la cerimonia odierna sottolineando come la nomina di Roberto Massucci a questore di Roma sia il coronamento di un percorso professionale meritevole fatto di sacrifici e passione.