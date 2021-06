Ristorante Stabilimento El Pareo Beach, tra le novità due nuovi campi di padel

A Marina di San Nicola lo staff del Pareo ha inaugurato l’estate: cucina di pesce, pinsa romana, eventi, musica… ed arriva anche il padel!

Ristorante Stabilimento El Pareo Beach: l’estate è cocktail in riva al mare, crudité di pesce, una meravigliosa piscina e tutto quello che occorre per una vacanza di pieno relax.

Ugo Boratto, storico titolare di El Pareo Beach, insieme al suo staff hanno già inaugurato la stagione estiva proponendo come ogni anno una serie di novità.

Una splendida piscina… in riva al mare

Marina di San Nicola è una località balneare famosa per la quiete e l’alta qualità della vita, scelta dai villeggianti per l’ampia gamma di servizi offerti dal suo lungomare. El Pareo Beach ha voluto aggiungere a tutto ciò una stupenda area relax con piscina dedicata solo agli adulti. La parola d’ordine è “benessere“, senza spruzzi d’acqua mentre si sorseggia un drink in solarium e si ritrova il meritato relax.





La cucina di pesce è sempre protagonista

Protagonista del menù è il mare, e quindi il pesce freschissimo, pescato localmente. Un pesce di qualità garantita, che si presta perfettamente a composizioni di crudi, tartare e altre sfiziosità da accompagnare con un buon vino o delle bollicine.

Sulla freschezza e la qualità del pescato non c’è discussione: Ugo Boratto sceglie personalmente con gli Chef i migliori prodotti dal territorio. Da provare le selezioni di crudi di pesce, non solo come antipasto a pranzo e a cena, ma anche come aperitivo nelle ore del tramonto.







Qui un assaggio del menù de El Pareo

La Pinsa romana nel “Garden Beach”

Accanto alle specialità tradizionali, e ad alcune interessanti proposte “gourmet”, la brigata di cucina de El Pareo, si è già saputa distinguere per il settore pizzeria, anzi, pinseria. La pinsa nel “Garden Beach” è un must che chiunque, frequentando Ladispoli e San Nicola, deve provare almeno una volta. Qui, ogni Venerdì, Sabato e Domenica, vengono organizzati eventi di musica dal vivo di qualità. Completa l’offerta il menù pinsa per gruppi di amici e famiglie: solo 15 euro, compreso l’evento musicale.







Il Garden Beach è una location perfetta per ricevimenti, feste e cerimonie, prenotabile direttamente presso El Pareo: 335.62.25.024 e 347.94.71.58.

Ristorante Stabilimento El Pareo Beach, tra le novità due nuovi campi di padel

Ma la novità più attesa dell’estate a Marina di San Nicola è probabilmente la realizzazione di due nuovissimi campi da padel regolamentari, aperti sia a chi frequenta El Pareo sia a tutti gli sportivi. I nuovi campi saranno disponibili proprio a partire da questi giorni in Via Marte, a San Nicola.

Ristorante Stabilimento El Pareo Beach a San Nicola (Ladispoli): informazioni e prenotazioni

Per tutte le prenotazioni, spiaggia e ristorante, si può contattare il numero 06.99.27.13.50 oppure i cellulari: 335.62.25.024 e 347.94.71.581

