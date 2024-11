RipuliAMO Valcanneto, un’iniziativa di successo e partecipazione

Sabato 9 novembre 2024, ha avuto luogo, con – grande successo e partecipazione attiva dei residenti – l’iniziativa spontanea RipuliAMO Valcanneto

L’iniziativa è partita proprio dalla proposta di alcuni cittadini, che il Comitato di Zona Valcanneto ha raccolto con entusiasmo proprio in considerazione della valenza positiva della stessa: una occasione per socializzare, per essere una comunità e per dare un esempio di quella che dovrebbe concretamente essere “l’educazione civica”.

Il successo di partecipazione è in larga parte dovuto alla attività dei GIC, “Gruppi di Intervento e Controllo” che il Comitato ha costituito per ogni via di Valcanneto. I GIC hanno infatti pubblicizzato l’iniziativa e diffuso utili informazioni operative, facendone giungere notizia ad una larga parte dei residenti.

Sabato mattina, quindi, tutti all’opera. Nei pressi delle proprie abitazioni, lungo la propria via o piazza, in prossimità del bosco ed anche nei luoghi pubblici e negli anfratti più nascosti.

Risultati in bella vista: grazie all’impegno dei cittadini buste di rifiuti differenziati di tutti i tipi e una Valcanneto ripulita.

Si proprio così, perché a fine mattinata è passato un mezzo della RIECO, la società che ritira i rifiuti di Valcanneto, che il CdZ ha coinvolto per un ritiro straordinario.

Ci auguriamo che tutti condividano i valori espressi da questa bella mattinata e che l’amore per i luoghi ove abitiamo diventi sempre più diffuso e che ci si senta “moralmente obbligati” a contribuire al decoro del nostro territorio.