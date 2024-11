Punto pesante del Cerveteri Women a Latina, domenica etrusche in trasferta ad Ostia Antica

Le dichiarazioni del Direttore Generale Antonio Morigi e del Dirigente accompagnatore William Tosoni

Cinque punti in classifica e momentanea zona play-off. Questo l’inizio di Campionato del Cerveteri Women, squadra di calcio femminile ad undici di Cerveteri, che domenica scorsa ha portato a casa un pareggio fondamentale nella delicatissima trasferta di Latina. A siglare il pari per le etrusche, andate in svantaggio ad inizio ripresa, è stata Michela Mastropietro, implacabile bomber del Cerveteri che anche quest’anno sta confermando il grande feeling con la rete.

Ora un doppio impegno, uno in trasferta e uno tra le mura amiche del Campo Enrico Galli. Si comincia domenica 17 novembre, sul campo dell’Ostia Antica, mentre sabato 23 novembre le etrusche ospiteranno il Grifone Woman.

“Il pareggio esterno con il Latina, una squadra ben organizzata ed estremamente attrezzata certamente ci ha dato fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi – ha dichiarato il Direttore Generale del Cerveteri Women Antonio Morigi – i progressi fatti dal collettivo sono senza dubbio incoraggianti e giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, si sta tracciando la strada giusta per disputare una bella stagione. Ora è il momento di fare quel salto in avanti necessario per portare continuità sia al gioco che ai risultati. Davanti a noi abbiamo due partite ora, una contro l’Ostia Antica e poi contro il Grifone Woman: un doppio impegno prima del turno di riposo dal quale mi aspetto molte risposte”.

“La squadra è unita e coesa e in ognuna delle ragazze è forte il senso di appartenenza a questa società e alla città – ha dichiarato William Tosoni, Dirigente Accompagnatore del Cerveteri Women – i cinque punti in classifica maturati in questo primo scorcio di campionato sono sicuramente molto incoraggianti, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni: abbiamo visto una squadra coriacea e che fino al 90esimo non si è mai fermata. In alcuni casi avremmo potuto meritare qualcosina in più, ma ovviamente non ci piangiamo addosso. Sappiamo perfettamente che i risultati e le vittorie si ottengono con il sudore e con il sacrificio e in quest’ottica stiamo lavorando. Domenica con l’Ostia Antica sarà un’altra gara importante: le ragazze si stanno allenando per arrivarci pronte”.