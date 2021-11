Riprodotta in miniatura la Fontana di Trevi con 20.000 mattoncini Lego –

Riprodotta in miniatura la Fontana di Trevi con 20.000 mattoncini Lego

Con il Colosseo è tra le attrazioni culturali più amate della Capitale, tanto da attrarre non solo migliaia di turisti ma anche i leader del G20 che nelle scorse settimane non si sono sottratti al lancio della monetina nella grande vasca, dando le spalle al monumento, come buon auspicio per far presto ritorno nella città dei Papi.

Immortalata anche in foto, dipinti e film, quali ‘La dolce vita’ di Fellini, oggi la Fontana di Trevi rivive anche in miniatura con 20mila mattoncini Lego.

“Il progetto è partito 5 mesi fa spinto dalla voglia di realizzare uno dei monumenti italiani più importanti dopo aver costruito nel 2019 la Basilica di Bonaria di Cagliari, simbolo della Sardegna – spiega l’autore Maurizio Lampis -. Ci sono voluti circa 20.000 mattoncini per riprodurla più fedelmente possibile in scala: 75 cm di larghezza per 50 cm di profondità con altezza di 70 cm nel punto più alto. In corso di realizzazione mi sono servito di fotografie recuperate su internet per renderla più verosimile possibile alla realtà”.