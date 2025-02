Ripristino linea bus 33, il Comitato di Zona di Valcanneto invita alla mobilitazione –

Sul ripristino della linea bus 33 invito alla mobilitazione espresso in queste ore dal Comitato di Zona di Valcanneto, espresso attraverso il proprio profilo Facebook.

Dichiara infatti via social il gruppo:

“RIPRISTINO LINEA BUS 33

Abbiamo pazientato fino ad oggi sperando in una soluzione, ma viste le motivazioni espresse da Seatour basate sul nulla e distanti dal disagio realmente sofferto dalla cittadinanza si ritiene attivare tutte le forme di mobilitazione e di tutela possibili.

FACCIAMO SENTIRE LA NOSTRA VOCE

SI INVITA TUTTI AD INVIARE UNA MAIL CON OGGETTO E TESTO SOTTO RIPORTATO AI SEGUENTI INDIRIZZI :

[email protected]

[email protected]

[email protected]

OGGETTO:

Ripristino linea bus 33 – Valcanneto/ Stazione FS Torre in Pietra -Palidoro

TESTO

La/o scrivente, residente nel Comune di Cerveteri ed abitante nella frazione di Valcanneto, chiede che venga urgentemente ripristinata la linea bus 33 che collega Valcanneto con la Stazione Ferroviaria di Torre in Pietra/Palidoro, in quanto la medesima risulta indispensabile per tutti i residenti di Valcanneto.

La soppressione della linea bus 33 dal 1° gennaio 2025 ha causato infatti notevoli disagi e danni economici agli utenti, in modo particolare a lavoratori pendolari, studenti ed anziani che utilizzavano quotidianamente il servizio.

Si resta in attesa di concrete ed urgenti azioni risolutive del disagio manifestato.

Cordialmente.”