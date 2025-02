L’Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri presente alla festa per i 15anni di attività della Elana Gym, realtà preziosa nel campo della ginnastica ritmica etrusca

Quindici anni di Elana Gym, Parroccini: “Anniversario di prestigio, sacrifico e duro lavoro portano sempre a grandi traguardi” –

“Una vita per lo sport, per la disciplina, per il rispetto di ciò che chi ci circonda. Una vita trascorsa ad insegnare a giovani e giovanissimi i sacri valori del rispetto, della lealtà sportiva, a far capire loro che con passione e sacrificio si possono raggiungere traguardi straordinari. Ad Elana Constantin, i miei complimenti e le mie congratulazioni per il lavoro che ha svolto in tanti anni di attività nella nostra città e l’augurio, oltre che la speranza, di continuare in questo modo ancora per tanti e tanti anni”. Lo ha detto Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri, che nei giorni scorsi ha preso parte ai festeggiamenti per i 15anni di attività della “Elana Gym”, realtà cittadina di ginnastica ritmica pluripremiata e più volte protagonista di tante vittorie a livello provinciale, regionale e nazionale.

“Conosco la realtà di Elana già da prima che diventassi assessore allo sport del Comune di Cerveteri – ha dichiarato Manuele Parroccini – una realtà che ho sempre apprezzato e stimato. In queste prime settimane dal mio insediamento in giunta ho già avuto occasione di poterla incontrare durante gli allenamenti ed è stato davvero bello vedere ragazze così giovani, in alcuni casi bambine, così attente e felici nel fare sport insieme a lei. Uno sport che richiede grande dedizione, che seppur considerato minore dai grandi media nazionali, è praticato davvero da tantissimi atleti. Festeggiare il 15esimo anno di attività è un traguardo importante, di prestigio, che si raggiunge solamente se c’è la passione, se c’è l’amore per ciò che si svolge quotidianamente. I risultati che le atlete seguite da Elana da tanti anni portano a casa e la loro gioia nel seguire la propria allenatrice, testimoniano quanto sia grande, curato con meticolosità il lavoro che porta avanti. Ad Elana e a tutto il team, i più affettuosi auguri e l’augurio di rivederci per festeggiare nuovi traguardi e nuovi importanti anniversari proprio come questo”.