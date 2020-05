Condividi Pin 4 Condivisioni

Ripristinato il servizio idrico tra via Trapani e via La Spezia-

Si sono conclusi in tempi rapidissimi rispetto al previsto i lavori di riparazione della perdita idrica in via Trapani angolo via La Spezia dove sono intervenuti i tecnici di Flavia Servizi.

Il flusso idrico è stato ripristinato.