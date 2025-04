Ringraziamenti: gli auguri di Buona Pasqua da Scuolambiente –

Con l’avvicinarsi della Pasqua Scuolambiente augura a tutti di trascorre in serenità questi giorni di Festa e fa un bilancio degli Ecolaboratori realizzati. “Anche quest’anno abbiamo realizzato un lavoro davvero impegnativo che ha coinvolto ben 69 classi e 5 Istituti tra Ladispoli e Cerveteri. Questo è stato possibile anche grazie alle Scuole, ai Dirigenti, ai Docenti, agli studenti e alle famiglie che ci hanno accolto con la consueta amicizia” dichiara la Presidente Maria Beatrice Cantieri. “Un altro ringraziamento va agli amici che ci hanno sostenuto e che hanno collaborato fattivamente con noi, ricordiamo il Centro Unità Cinofili di Salvataggio che ha dato un supporto rilevantissimo nel progetto animali, la Rosa Bianca che si è messa a disposizione per tutti i laboratori compresa la new entry sul cavallo, la Conad Superstore per le interessanti visite alla struttura grazie alle direttrice Maheba Papi, le insegnanti che hanno coordinato i progetti nei diversi istituti, i nuovi amici Volontari dell’ Associazione Nazionale della Polizia di Stato che ci hanno affiancato e ci affiancheranno nelle uscite alla Necropoli e a Torre Flavia e le Amministrazioni, dalla Regione Lazio a Città Metropolitana e ai Comuni di Cerveteri e Ladispoli. Un ringraziamento particolare ai volontari attivi di Scuolambiente, agli esperti e alle referenti dei progetti che si sono spese con professionalità ed entusiasmo. Senza dimenticare le associazioni gemelline in rete. A tutti auguriamo una Buona Pasqua e diamo appuntamento a dopo le vacanze per lo sprint finale che culminerà con la presentazione dei lavori realizzati dagli studenti nelle varie scuole”