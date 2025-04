Cerveteri, mister Ferretti é cauto e fiducioso: “Ci stiamo preparando alle prossime sfide, lavoriamo tanto e con umiltà. Ce la metteremo tutta per salvarci” –

Si avvicina la sfida di Palidoro. Dopo la Pasqua, il 23 aprile i verdeazzurri dovranno affrontare la trasferta più importante della stagione, in un campo difficile. La vittoria di domenica ha reso l’ambiente sereno, anche se c’è da lavorare, come sostiene il tecnico Ferretti. “Non abbiamo fatto nulla. Sia chiaro. Stiamo lavorando, dobbiamo farlo in modo continuativo, migliorando allenamento in allenamento I ragazzi mi seguono, lavorano tantissimo , li vedo convinti, pronti alla battaglia. Diciamo abbiamo anche sei gare dove i punti in palio sono tanti, molto importati per il nostro obiettivo. Sono abituato a soffrire, con questa squadra tre anni fa raggiunsi una salvezza insperata, devo farlo anche ora, ci proverò per l’affetto che mi lega a questi colori.”