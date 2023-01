Rinasce l’UDC. Il simbolo a Marika Paris, la candidata di Ladispoli alle Regionali del 12-13 Febbraio

Giunge la nomina dall’onorevole Marco di Stefano: “l’esperienza di lungo corso della PARIS porterà un importante contributo alla nostra missione per i territori”

“A seguito dell’incarico conferitomi dal Segretario Politico On.Lorenzo Cesa, in qualità di Commissario della struttura politica dell’Area Metropolitana, informo la cittadinanza che è mia intenzione dare vita ad una organizzazione capillare del nostro Partito sul territorio, organizzazione tesa a coinvolgere quanto più possibile tutte le nostre realtà territoriali che possano a loro volta raccogliere le istanze dei cittadini per concretizzarle in iniziative del Partito”.



Con queste parole Il Commissario On. MARCO DI STEFANO ha conferito nelle ultime ore a MARIA ENRICA PARIS, detta Marika, l’incarico di Commissario UDC del Comune di Ladispoli.

Una novità politica che si colloca nel panorama locale e dell’area metropolitana, ed apre le porte a nuove possibilità anche nel quadro delle imminenti elezioni regionali, a margine della conferenza UDC in presenza del segretario nazionale Lorenzo Cesa, del presidente Antonio De Poli, del segretario regionale del Lazio, Antonio Saccone, e del coordinatore della campagna elettorale Marco Di Stefano, e del candidato presidente del Centrodestra, Francesco Rocca, che hanno presentato i candidati in corsa alle regionali del Lazio.

“Sono certo che l’esperienza di lungo corso della PARIS porterà un importante contributo alla nostra missione per i territori”, ha proseguito DI STEFANO.

Rinasce l’UDC. Il simbolo a Marika Paris

La PARIS, che ha accolto con il consueto entusiasmo e spirito di servizio che caratterizza la sua personalità, la importante nomina, comunica di aver già iniziato un primo ed intensivo giro di consultazione con le forze politiche, i consiglieri comunali e gli altri coordinatori dell’unione di Centro dell’area metropolitana, che guardano all’area moderata nell’ambito del centro destra.

“Intendo procedere step by step ad incontrare i cittadini e le forze politiche per affrontare i temi della crescita e dello sviluppo del nostro territorio”, ha detto Marika PARIS; “l’UDC Ladispoli sarà una struttura sociale e politica aperta e pronta ad accogliere chiunque volesse dare il proprio contributo per migliorare le prospettive dei nostri territori. Presto vi informeremo sui prossimi eventi ed iniziative e vi anticipo che sarò candidata con le liste dell’UDC alle prossime elezioni Regionali“.

“Ci tengo a ringraziare l’On. Marco Di Stefano ed i vertici dell’UDC per la fiducia che hanno riposto in me, fiducia che saprò certamente valorizzare tramite un’azione capillare nella mia città, il cui destino da sempre mi sta a cuore. Ladispoli, guardando anche ai territori dell’area metropolitana con reciprocità, potrà rappresentare anche tramite la nostra presenza, un contenitore di sempre maggiori opportunità nell’ottica di costruire importanti e proficue relazioni a beneficio della collettività”.

