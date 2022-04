Rigenerazione Urbana: Ladispoli partecipa con un investimento di 1.8 milioni di euro per il parco di via Firenze –

“L’amministrazione comunale ha partecipato al bando del ministero degli Interni “Rigenerazione urbana”, previsto dalle legge di bilancio 2002, che si pone l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale ed il decoro delle città. Abbiamo scelto l’area verde di via Firenze, prevedendo un investimento di un milione e 800 euro”.

Le parole sono dell’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, che ha illustrato le caratteristiche del progetto che cambierebbe totalmente il volto del giardino di via Firenze, uno dei più grandi di Ladispoli.

“Sarebbe intenzione dell’amministrazione del sindaco Alessandro Grando – prosegue l’assessore De Santis – realizzare aree gioco per bambini, spazi per praticare discipline sportive, zone per lo svago all’aria aperta, verde attrezzato e soprattutto piste ciclopedonali per l’attraversamento della città, permettendo ai cittadini di non usare le automobili. Questo polmone verde rappresenta un’area iconica della nostra città: ragazzi che escono da scuola e si dirigono verso i campetti, bambini che si rincorrono e tanti sportivi che sfruttano lo spazio per le loro attività. Nonostante la notevole frequentazione che vi è già, vogliamo che quest’area diventi ancora più attrezzata e funzionale per tutti i cittadini, attraverso la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili e pedonali, strutture per lo sport e l’installazione di giochi per i più piccoli. Inoltre, per migliorare l’accessibilità del parco, verranno realizzate passerelle ciclo-pedonali sul corso d’acqua Vaccina per agevolare gli spostamenti”.

“Si tratta – aggiunge il sindaco Grando – di una trasformazione epocale, che vedrà anche la predisposizione di uno spazio per grandi eventi all’aperto come concerti, spettacoli, manifestazioni, nonchè la riqualificazione delle sponde del fiume Vaccina. Il Parco sarà perimetrato ed inoltre verrà illuminato con impianti a led di ultima generazione, per garantirne la fruizione anche nelle ore serali e verranno installate videocamere di sorveglianza, affinché venga costantemente monitorato. Con la riqualificazione del parco di via Firenze aggiungeremo un ulteriore tassello al piano di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione delle aree verdi della nostra città che, dopo il lungo periodo della pandemia, sono tornate ad essere luoghi di aggregazione per le famiglie, socialità e possibilità di svago per i più piccoli dopo i tristi giorni del lockdown”.