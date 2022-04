Ladispoli, il 10 e il 15 aprile da Scritti&Manoscritti Dacia Maraini ed Erri De Luca presentano i loro libri –

“Già vi vediamo, affranti e desolati perché arriva Aprile e, sonno a parte, non vi potrete sollazzare a suon di carciofi fritti mangiati sui marciapiedi, musica anni 80 in filo diffusione, pubblicità attraenti della nuova padella che non fa attaccare manco il sapone sopra ecc ecc. Lo so, la sagra è la sagra ma ecco che entra in campo Scritti e, anche se non si metterà a friggere carciofi (quello lo lasciamo fare a chi è un vero professionista dei fornelli), vi farà sicuramente dimenticare per un po’ le dolenti note di questo anomalo Aprile.”

Fa sapere in un comunicato la libreria Scritti&Manoscritti, affermando inoltre:

“Carta e penna, gente! Iniziamo l’avventura del mese con un nome che vi farà rizzare i peli sul braccio (anzi, su tutte e due le braccia!):a 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, DACIA MARAINI torna a trovarci DOMENICA 10 APRILE alle ore11 con un libro speciale, specialissimo!

CARO PIER PAOLO, edito da Neri Pozza, è un libro che intesse un dialogo intimo e sincero capace di ravvivare e prolungare un affetto profondo, nutrito di stima, esperienze artistiche e cinematografiche, idee e viaggi. Dacia ci porta dentro una confessione costruita come una corrispondenza delicata senza tempo; le lettere definiscono l’architettura del libro in cui i sogni hanno un ruolo centrale: è lì che ci si confronta, si ricorda e si affronta il grande mistero sospeso della morte del poeta. La voce di Dacia, nella moltitudine delle voci ispirate dalla vita del grande artista, rimane solidamente l’unica voce possibile per capire oggi chi è stato davvero quell’uomo che ha fatto la storia della cultura del Novecento.

E dato che vi avevamo anticipato che le sorprese sarebbero state due, eccone subito subito un’altra pronta per voi!

Sapete che la libreria conta diversi amici che regolarmente hanno il piacere di trascorrere insieme a tutti noi un paio d’ore di assoluta tranquillità e bellezza. ERRI DE LUCA è uno dei nostri più cari amici e tornerà da Scritti VENERDI’ 15 APRILE alle ore 18 per presentarci la sua ultima fatica letteraria: SPIZZICHI E BOCCONI, edito da Feltrinelli e in uscita proprio oggi in tutte le librerie. Vorrei raccontarvi qualcosa di più sul libro ma ho già l’acquolina in bocca quindi faccio parlare direttamente Erri dalla sua premessa:

“Il cibo ha una storia spaventosa, eroica, miracolosa. La scrittura sacra contiene narrazioni di provviste dal cielo. La parola fame è stata più temuta della parola guerra, della parola peste, di terremoti, incendi, inondazioni. Si è ammansita presso di noi l’ultima virata di bordo del secolo, permettendo insieme alla medicina la prolunga inaudita dell’età media. Si è costituita una scienza dell’alimentazione. Lentamente le porzioni si sono trasformate in dosi, le etichette forniscono l’apporto in calorie. Sono di un’epoca alimentare precedente a questa, basata sulla scarsa quantità e varietà. Mi è rimasto in bocca un palato grezzo, capace di distinguere il cattivo dal buono, ma povero di sfumature intermedie. Ho le papille del 1900. Qui ci sono storie mie di bocconi e di bevande, corredo alimentare di un onnivoro.”

Non so voi ma noi abbiamo già fame… di storie! Che ne pensate, non è proprio un bell’Aprile quello che si prospetta da Scritti? Ricapitoliamo così siamo sicuri di non perderci nessuno per strada… (in allegato trovate anche le locandine con tutte le informazioni necessarie per partecipare agli incontri):

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, I POSTI SONO LIMITATI PER TUTTI E DUE GLI INCONTRI

QUANDO: DOMENICA 10 APRILE, ORE 11.00;

CHI: Dacia Maraini (insieme ad Eugenio Murrali);

DOVE: Scritti e Manoscritti (the one and only);

COSA: Caro Pier Paolo – Neri Pozza.

QUANDO: VENERDì 15 APRILE, ORE 18.00;

CHI: Erri De Luca;

DOVE: ve lo devo ripetere???;

COSA: Spizzichi e Bocconi – Feltrinelli.

VI RICORDIAMO CHE:

– è NECESSARIA la prenotazione (scriveteci a questa mail e specificate l’incontro al quale volete partecipare. Ovviamente potete anche venire ad entrambi, eh? Nun ve fate pregà);

– è NECESSARIO indossare la mascherina FFP2 per TUTTA la durata dell’incontro;

– è NECESSARIO mostrare all’entrata il GREEN PASS RAFFORZATO (quindi o da vaccino o da guarigione).