Proseguono i cantieri anche negli altri quattro parchi pubblici inseriti nel progetto di riqualificazione delle aree verdi

Rigenerazione urbana a Cerveteri, lavori in corso al Parco della Legnara –

Cantieri aperti al Parco della Legnara. Sono infatti iniziati i lavori compresi nel finanziamento di Rigenerazione Urbana con il quale il Comune di Cerveteri ha già dato seguito al restyling di altre quattro aree verdi, tra cui quella di Viale Manzoni, già inaugurata lo scorso giugno, Parco Borsellino, dove si sta procedendo anche al rifacimento dei due campetti sportivi, Parco Vannini a Cerenova e l’area di Via Corelli a Valcanneto.

Le attività al Parco della Legnara, consistono nel rifacimento e nell’ampliamento del vialetto mattonato pedonale che conduce ai vari uffici, del muretto in tufo, il posizionamento di nuovi arredi come panchine e tavoli e la sistemazione del cancello di accesso.

Soddisfatta del proseguo dell’iter, Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale che sta seguendo in supporto al Sindaco Elena Gubetti l’evolversi dei cantieri aperti.

“Quello del rifacimento delle aree verdi di Cerveteri, attrezzandole a spazi idonei ad accogliere bambini, ragazzi e famiglie era uno degli obiettivi principali al momento dell’insediamento di questa amministrazione – ha dichiarato l’Assessore Francesca Appetiti – il parco di Viale Manzoni è stato il primo ad essere inaugurato e attualmente stiamo procedendo al posizionamento della pubblica illuminazione, mentre è prossimo alla conclusione anche il Parco di via Paolo Borsellino, un centro di aggregazione estremamente importante per Cerveteri capoluogo in particolar modo per i suoi due campetti sportivi. Insieme all’Ufficio Ambiente stiamo lavorando e monitorando costantemente lo sviluppo dei lavori: una volta conclusi, Cerveteri e le sue frazioni avranno cinque aree verdi completamente nuove, moderne e soprattutto gratuite”.