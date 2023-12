Rifiuti sulla Settevene Palo, il movimento 5 Stelle di Cerveteri invia una segnalazione alla Procura di Civitavecchia

La segnalazione inviata anche ai sindaci di Cerveteri, Bracciano e Città Metropolitana

Rifiuti sulla Settevene Palo – Riceviamo e pubblichiamo:

Come Gruppo Territoriale M5S Cerveteri, in una lettera inviata ai Sindaci di Cerveteri, Bracciano e Città Metropolitana di Roma, alla Polizia Municipale di Cerveteri e alla Procura di Civitavecchia, segnaliamo la situazione, divenuta oramai insostenibile a causa dei rifiuti abbandonati sulla Settevene Palo, strada che unisce Cerveteri a Bracciano.

L’arteria viaria in questione si è di fatto trasformata in luoghi di scarico, deposito incontrollato, ricettacolo di rifiuti di ogni genere, pericolosi per l’ambiente, le auto in transito e gli animali, che attirati dai rifiuti li trascinano al centro della strada, rimanendo spesso vittime di incidenti stradali.

Nella lettera come Gruppo, richiediamo di avviare gli opportuni accertamenti per verificare se tale condotta configuri un illecito punibile ai sensi dell’art. 192 del D.L. 3 aprile 2006, n.152. Ci auguriamo che con questo esposto, venga immediatamente risanata la zona per non essere poi costretti ad ulteriori azioni volte ad ottenere la bonifica di queste discariche abusive.

Utile inoltre potrebbe essere l’installazione di dispositivi ottici atti a rilevare eventuali futuri illeciti. Alleghiamo, a supporto, alcune foto del sito in questione e copia dell’esposto.

Movimento 5 Stelle Cerveteri