Respinta da M5S e Centrodestra un documento presentato dal Centrosinistra nel quale si richiedeva la chiusura di Albano e l’apertura di un confronto con i Comuni e la Regione

Rifiuti Roma, oggi consiglio metropolitano. Ascani: “La sensazione è di aver perso tempo ma era nostro dovere provarci” –

Rifiuti Roma, oggi consiglio metropolitano. Ascani: “La sensazione è di aver perso tempo ma era nostro dovere provarci”

“La sensazione è che abbiamo perso tempo anche se lo sapevamo, ma era nostro dovere provarci. La sola notizia di oggi forse è che la Raggi è venuta in Consiglio, dopo tante assenze, ed infatti pensava di essere stata invitata! Così ha detto, che era stata invitata. Quasi dovessimo anche ringraziarla per la sua presenza! In realtà è la figura apicale dell’ente e partecipare dovrebbe essere un suo dovere.”

Lo dichiara dal proprio profilo Facebook il capogruppo in Città Metropolitana del centrosinistra Federico Ascani, durante un consiglio metropolitano sulla questione rifiuti convocato oggi, affermando inoltre:

“In effetti si è comportata non da Sindaca della Città Metropolitana, ripetendo in grandi linee lo stesso intervento già presentato in altre sedi, a prescindere dal dibattito dei consiglieri in aula.In poche parole la colpa è di tutti gli altri, di quelli che c’erano prima, della Regione, dei cittadini dei Comuni vicini che lavorano a Roma e che così producono rifiuti, etc…

Nessun cenno di apertura reale al dialogo e di confronto, nemmeno con gli altri Sindaci della Città metropolitana.

D’altronde da chi per 5 anni ha ignorato questo Consiglio e questa carica, non potevano certo attendere altro.

Abbiamo presentato un ordine del giorno, per chiedere la chiusura immediata di Albano e l’apertura di un confronto serio con i Comuni e la Regione.

Il documento non è passato per il voto contrario del Movimento 5 Stelle e per l’astensione di gran parte dei consiglieri del centro destra, che hanno perso forse un’occasione, pur con i dovuti distinguo, di non pensare solo a calcoli elettorali romani.

Abbiamo invece ricordato che il prossimo sindaco di Roma sarà anche Sindaco della Città metropolitana. E quindi dei 120 comuni che insieme a Roma ne fanno parte. Speriamo quindi che il prossimo sindaco tenga conto di questo aspetto già da ora nel pieno della campagna elettorale.”