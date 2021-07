Il sindaco di Fiumicino pronto a dichiarare ancora battaglia alla sindaca capitolina contro la realizzazione di una discarica per i rifiuti di Roma sul territorio

Rifiuti Roma a Fiumicino, Montino: “Ci opporremo con tutti i mezzi a disposizione” –

La sindaca di Roma, Virginia Raggi e ci riprova e il sindaco Esterino Montino è pronto a dichiarare ancora battaglia. No ai rifiuti della Capitale sul territorio della città aeroportuale.

Il territorio di Fiumicino, proprio come quello di Cerveteri, includerebbe alcune delle zone bianche individuate dalla Raggi per la realizzazione di una discarica che possa contenere i rifiuti prodotti dalla Capitale.

“Non c’è più, o quasi, Pizzo del Prete – ha detto Montino – In compenso ci sono alcune aree nella zona che va dalla vecchia cava di Palidoro si incunea nel bacino tra via Castel Campanile e via del Casale di Sant’Angelo”.

“Poi c’è anche un’altra area compresa tra Aranova e Testa di Lepre. L’area più colpita da questa ridefinizione, è la zona a nord-est della provincia. Stupisce il fatto che manchino zone bianche nel territorio del Comune di Roma”.

“Ma del resto lo abbiamo già detto: è evidente che per la sindaca Raggi, la città metropolitana, ignorata per qualsiasi cosa in questi cinque anni, è però utile per fare da discarica di Roma”.

“Non è così: lo ribadiamo con fermezza. Ci opporremo con tutti i mezzi a nostra disposizione davanti a qualsiasi tentativo di usare i nostri territori, per alto con un riconosciuto valore storico, naturalistico e ambientale, come l’immondezzaio della Capitale”.

“Già, di quel poco di differenziata che fa, l’umido lo viene a smaltire a Maccarese”.

“Faremo fronte comune con gli altri sindaci della provincia perché la sindaca la smetta di pensare a non-soluzioni per l’emergenza rifiuti che la città che lei amministra sta vivendo e vive, in continuazione da anni”.

“Trovi soluzioni strutturali e non discariche utili solo a inquinare gli altri territori e a mettere una pezza temporanea alla sua incompetenza”.