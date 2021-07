Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino attacca la sindaca di Roma, Virginia Raggi sulla vicenda rifiuti e discarica di Albano: “Non solo ha agito d’arbitrio e in solitaria, non sa neanche fare un’operazione come quella che lei intende fare su Albano”

Rifiuti, niente copertura assicurativa: non riapre la discarica di Albano –

Non riaprirà, almeno non per il momento, la discarica di Albano. A quanto pare mancherebbe la copertura assicurativa prevista per legge. A dirlo è stato il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che ha puntato il dito contro la sindaca di Roma, Virginia Raggi per il suo operato in materia rifiuti.

“Il motivo è semplice: non ci sono le coperture assicurative previste per legge. Prepotente e incompetente. Questo è Virginia Raggi”, ha tuonato Montino.

“Non solo ha agito d’arbitrio e in solitaria, senza consultare i sindaci, rifiutandosi di incontrarli, ridefinendo le zone bianche a sua totale discrezione, costringendo al rinvio il Consiglio della Città Metropolitana. Non solo tutto questo. Raggi non sa neanche che per fare un’operazione come quella che lei intende fare su Albano (e poi su altri comuni, ricordiamocelo) serve anche una copertura assicurativa. Non lo sa o non lo vuole sapere. E forse, in realtà, non vuole neanche risolvere davvero il problema dei rifiuti che a tonnellate invadono la Capitale d’Italia”.

“Preferisce, invece, scaricare su altri il peso della sua enorme responsabilità e della sua incapacità. A partire dal presidente Zingaretti che da tanto tempo assumendosi, lui sì!, la responsabilità è costretto a fare ordinanze per permettere ai rifiuti di Roma di essere portati nei siti della provincia e della Regione”.

“In realtà non c’è mai stata una “emergenza conferimento”, proprio grazie alla Regione. Ma i rifiuti continuano a rimanere nelle strade di Roma perché l’azienda della Raggi, l’Ama, è completamente allo sbando”.