Rifiuti, in migliaia alla manifestazione contro la discarica a Valle Galeria

Rifiuti, in migliaia alla manifestazione

In migliaia oggi hanno partecipato alla manifestazione per dire no alla discarica a Valle Galeria. “Vogliamo aria pulita”, “Mai più Malagrotta”, Basta discariche a Valle Galeria”: sono solo alcuni degli slogan utilizzati dai tanti cittadini di tutto il territorio che si sono ritrovati a Ponte Galeria per manifestare contro l’apertura della discarica di via monte Carnevale a pochi passi dal sito di Malagrotta.

Una manifestazione – hanno dichiarato i portavoce in piazza – senza bandiere e pacifica per ribadire un secco no alla decisione di realizzare qui, in questo territorio già devastato, una discarica. Valle Galeria è stata la pattumiera di Roma per troppi anni pagandone in salute e distruzione ambientale”.