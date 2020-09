Rifiuti in fiamme al Foro Italico: non sono coinvolte case o persone

Share Pin 15 Condivisioni

Una densa coltre di fumo si è alzata dall’incendio: le fiamme in via di spegnimento grazie all’intervento dei Vigili del fuoco

Due squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate da ore per spegnere un incendio di rifiuti in via del Foro Italico.

La sala operativa del comando provinciale di Roma ha inviato una squadra dall’Ostiense e da Prati, con al seguito autobotte.

L’attività dei Vigili del Fuoco è iniziata nel pomeriggio, verso le ore 16:00 e le fiamme hanno interessato rifiuti di vario genere.

Non c’è notizia di persone o abitazioni rimaste coinvolte.



AGGIORNAMENTO

Un aggiornamento dai Vigili del Fuoco sulla situazione al Foro Italico.

Continua l’operato dei Vigili del Fuoco presenti sul posto: l’incendio è quasi completamente estinto.

Successivamente verrà eseguita la bonifica e la messa in sicurezza dell’area coinvolta.

Si segnala che la squadra coinvolta non è quella di Ostiense, ma quella di Nomentano.