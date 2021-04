Share Pin 0 Condivisioni

Rifiuti, i consiglieri Fdi Regione Lazio: “La maggioranza non archivia l’ipotesi Monte Carnevale”

<<Ennesima brutta pagina firmata oggi dalla maggioranza di Centrosinistra che continua ancora a barcamenarsi sulla questione rifiuti, lasciandosi aperte possibilità di manovra per non scontentare troppo il M5Stelle e non complicare la vita ai sindaci PD.

Non si spiega altrimenti la bocciatura del nostro Ordine del Giorno che chiedeva alla Regione di impegnarsi a revocare ogni atto relativo alla procedura di autorizzazione della discarica per rifiuti urbani nell’area di Monte Carnevale unitamente ad ogni atto riferito al procedimento di Valutazione di Impatto ambientale e a questo connesso o collegato>>

Così in un comunicato i consiglieri del gruppo regionale di Fdi alla Regione Lazio.