Rifiuti: Califano (Pd), Rocca faccia marcia indietro su discarica di Cupinoro a Bracciano

Il Comune di Bracciano, in provincia di Roma “non può essere lasciato solo nella gestione post-mortem della discarica di Cupinoro. Non ci si può lavare le mani in questo modo. Non si può nascondere la testa sotto una montagna di rifiuti, è proprio il caso di dirlo, per non occuparsi di una questione spinosa, accollandola peraltro a un’amministrazione comunale che non ha le disponibilità economiche di una Regione”. Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. “Bene ha fatto oggi il sindaco Crocicchi a emettere una nuova ordinanza a tutela dell’ambiente e del territorio. Il presidente Rocca si assuma le responsabilità per cui è stato votato dagli elettori del Lazio. Gli eventi vanno governati con serietà e non scaricati su altri. Su Cupinoro faccia marcia indietro e ascolti le istanze dei cittadini e delle amministrazioni”, conclude la consigliera Pd.