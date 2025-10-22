La Sindaca Gubetti: “Abbiamo posto fine a uno stato di degrado inaudito. Area sotto sequestro, proprietario deferito e ordinanza di rimozione in arrivo”
Rifiuti abbandonati, sequestrata un’immensa discarica abusiva nelle campagne di Cerveteri
“Una distesa infinita di rifiuti, calcinacci, auto e mezzi abbandonate per oltre 4mila metri quadri. Uno stato di degrado inaudito al quale abbiamo posto la parola fine, individuando il responsabile e deferendolo alle autorità giudiziarie”.
A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaca di Cerveteri, riferendosi al blitz eseguito dalla Polizia Locale di Cerveteri, insieme ai Carabinieri di Cerveteri, all’Ufficio Ambiente e alla presenza anche del Vicesindaco Riccardo Ferri, in un’area delle campagne di Cerveteri, trasformata da diversi mesi in un’immensa, oltre che pericolosa e nociva per l’ambiente, discarica abusiva.
La Sindaca ha poi aggiunto: “Una questione sulla quale stavamo lavorando da tempo e che la nostra Polizia Locale stava già monitorando. Come prima cosa abbiamo posto l’area in questione sotto sequestro e il proprietario dell’area è stato deferito alle autorità giudiziarie. Poi sarà il momento di iniziare a smaltire questa distesa infinita di rifiuti. E andrà effettuata una tipicizzazione dei rifiuti, operazione che chiaramente andrà fatto in maniera attenta e corretta. Intervento che dovrà effettuare lo stesso proprietario dell’area e contro il quale emetteremo ordinanza di rimozione”.
La Gubetti ha poi concluso: “Ringrazio con l’occasione il Comando di Polizia Locale, i Carabinieri di Cerveteri e il nostro Ufficio Ambiente. Con questo sequestro hanno posto fine ad un aumentare continuo di rifiuti abbandonati in un’area che stava diventando una vera e propria bomba ecologica”.