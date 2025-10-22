La Sindaca Gubetti: “Abbiamo posto fine a uno stato di degrado inaudito. Area sotto sequestro, proprietario deferito e ordinanza di rimozione in arrivo”

Rifiuti abbandonati, sequestrata un’immensa discarica abusiva nelle campagne di Cerveteri

Rifiuti abbandonati, sequestrata un’immensa discarica abusiva nelle campagne di Cerveteri

“Una distesa infinita di rifiuti, calcinacci, auto e mezzi abbandonate per oltre 4mila metri quadri. Uno stato di degrado inaudito al quale abbiamo posto la parola fine, individuando il responsabile e deferendolo alle autorità giudiziarie”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaca di Cerveteri, riferendosi al blitz eseguito dalla Polizia Locale di Cerveteri, insieme ai Carabinieri di Cerveteri, all’Ufficio Ambiente e alla presenza anche del Vicesindaco Riccardo Ferri, in un’area delle campagne di Cerveteri, trasformata da diversi mesi in un’immensa, oltre che pericolosa e nociva per l’ambiente, discarica abusiva.

La Sindaca ha poi aggiunto: “Una questione sulla quale stavamo lavorando da tempo e che la nostra Polizia Locale stava già monitorando. Come prima cosa abbiamo posto l’area in questione sotto sequestro e il proprietario dell’area è stato deferito alle autorità giudiziarie. Poi sarà il momento di iniziare a smaltire questa distesa infinita di rifiuti. E andrà effettuata una tipicizzazione dei rifiuti, operazione che chiaramente andrà fatto in maniera attenta e corretta. Intervento che dovrà effettuare lo stesso proprietario dell’area e contro il quale emetteremo ordinanza di rimozione”.

La Gubetti ha poi concluso: “Ringrazio con l’occasione il Comando di Polizia Locale, i Carabinieri di Cerveteri e il nostro Ufficio Ambiente. Con questo sequestro hanno posto fine ad un aumentare continuo di rifiuti abbandonati in un’area che stava diventando una vera e propria bomba ecologica”.