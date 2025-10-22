Cerveteri, sequestrate dai Carabinieri due discariche abusive

Denunciata una persona per reati ambientali ed edilizi

La nota stampa della Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia

CERVETERI (RM) – I Carabinieri della Stazione di Cerveteri, in collaborazione con la Polizia Locale e con il personale tecnico dell’Ufficio Ambiente del Comune, hanno effettuato un sopralluogo in un’area rurale del territorio, accertando gravi violazioni in materia ambientale e urbanistica.

A seguito dei controlli, è stata denunciata in stato di libertà una donna di 39 anni, ritenuta responsabile della realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti non autorizzata.

La donna è stata inoltre segnalata per abusi edilizi, consistenti nella realizzazione di manufatti in totale difformità o in assenza del permesso di costruire, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico.

Nel corso della mirata attività sono state sequestrate due aree:

La prima, di circa 4.000 mq, all’interno del terreno, risultava per circa il 70% occupata da rifiuti di diversa tipologia, anche pericolosi, tra cui materiali da demolizione, rifiuti elettronici, pneumatici, strutture metalliche, taniche di vernici e idropitture, infissi, mobili e carcasse di veicoli. Parte dei materiali presentava evidenti segni di combustione.

La seconda area, di circa 380 mq, sempre nella stessa zona, era anch’essa interessata da rifiuti inerti da demolizione e da una carcassa di autocarro priva di motore.

Durante il controllo, è stato inoltre richiesto l’intervento del servizio veterinario, per la presenza di un bovino privo di codice stalla e di altri elementi identificativi.

Nel medesimo contesto, la persona coinvolta è stata anche segnalata alla Prefettura per violazione dell’art. 75 del DPR 309/90, in quanto è stata trovata in possesso di una pianta di marijuana del peso netto di circa 38 grammi di infiorescenze.

Le aree interessate sono state sequestrate con preventivo d’urgenza.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.