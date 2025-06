Rieti, De Santis strappa il miglior tempo italiano under 20 sui 400mt

Sugli scudi anche Andrea Scalella e Veronica Lombardi

Da queste due giornate di gare arriva la prestazione straordinaria di Francesco De Santis nei 400 metri. Vince la gara extra assoluti realizzando la migliore prestazioni Italiana stagionale under 20 quinta prestazione All-Time in Italia e seconda prestazione Europea e minimo per gli Europei under 20 a Tampere in Finlandia La vittoria assume un’importanza maggiore perché al secondo posto arriva uno dei più quotati quattrocentisti italiani Lorenzo Benati atleta Olimpionico campione Europeo under 18 dei 400 metri e primatista Italiano della specialità.

Sempre nella stessa gara Andrea Scalella con 49.51 realizza il minimo nazionale under 20 mentre Veronica Lombardi abbassa notevolmente il suo pb in 58.15 e parteciperà alle finali Oro dei CDS under 23 che prenderanno il via 7-8 giugno allo stadio Guidobaldi di Rieti