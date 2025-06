“Il PD di Ladispoli denuncia: il Comune ha perso importanti fondi per cultura e sport destinati dalla Città Metropolitana di Roma”

Bandi di città Metropolitana di Roma Capitale persi fondi importanti da investire per cultura e sport

Grazie al PNRR e ai Piani Urbani Integrati, la Città Metropolitana di Roma guidata da Gualtieri ha messo a disposizione dei comuni della Provincia fondi per più di 300 milioni per strutture inerenti lo sport e la cultura.

Con questi fondi le amministrazioni potevano riqualificare e ammodernare i poli culturali e gli impianti sportivi, così da consegnare ai cittadini, alle associazioni e alle società sportive luoghi dove poter esprimere al meglio la cultura e lo sport.

Dei 120 comuni facenti parte della Città Metropolitana ben 101 comuni hanno fatto domanda e sono stati erogati a ognuno fondi che vanno da 1 milione e mezzo fino a 3 milioni.

Hanno preso importanti finanziamenti ad esempio(per rimanere nel nostro territorio) Fiumicino, Bracciano, Cerveteri,Santa Marinella, Civitavecchia. Invece Ladispoli non ha fatto nemmeno la domanda.

Il Sindaco Grando ha perso (perché lo ha fatto?) fondi che potevano essere utilizzati non solo per aprire finalmente l’Auditorium-Cine- Teatro, chiuso da 8 anni, ma anche per fare una seconda sala negli spazi adiacenti.

E bastavano anche per restaurare Casa Rossellini, edificio ormai ridotto in rovina .

Non è la prima volta che Ladispoli perde finanziamenti statali e regionali: l’insipienza di Grando e dei suoi assessori provoca ancora danni al nostro territorio.

O non è solo insipienza ma Grando preferisce lasciare i beni pubblici in mano ai privati inadempienti ma intoccabili?

𝑪𝒊𝒓𝒄𝒐𝒍𝒐 𝑷𝑫 𝑳𝒂𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒍𝒊 “𝑳𝒖𝒄𝒊𝒂𝒏𝒐 𝑪𝒐𝒍𝒊𝒃𝒂𝒛𝒛𝒊”