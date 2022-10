Rientra a Civitavecchia la motovedetta CP 305 dislocata a Lampedusa: quasi 700 le persone salvate nel canale di Sicilia

La motovedetta ha operato per oltre due mesi nel complesso scenario del Canale di Sicilia dove le operazioni di soccorso ai migranti proseguono con cadenza quotidiana anche durante il periodo invernale

Dislocata a Lampedusa dallo scorso 1 agosto, ha fatto rientro nel porto di Civitavecchia, nelle prime ore del pomeriggio, la motovedetta della Guardia Costiera CP 305, al termine di oltre due mesi di intensa attività nel complesso scenario del Canale di Sicilia dove le operazioni di soccorso ai migranti, senza soluzione di continuità, proseguono con cadenza quotidiana anche durante il periodo invernale.

Ad accogliere l’equipaggio all’arrivo in banchina, il contrammiraglio Filippo Marini che ha salutato affettuosamente l’equipaggio congratulandosi per le numerose vite salvate e per la professionalità dimostrata in ogni occasione.

Come di consueto negli ultimi anni, la Capitaneria di porto di Civitavecchia ha quindi dato il suo contributo all’emergenza umanitaria in atto e l’equipaggio della CP 305 si è distinto per diverse operazioni di soccorso effettuate con condizioni meteomarine estremamente impegnative che richiedevano tempi di intervento minimi per raggiungere le centinaia di migranti che si avventuravano in mare con imbarcazioni pericolosamente sovraffollate ed ai limiti della galleggiabilità. Inquadrata nell’ambito della 7 a Squadriglia della Guardia Costiera di Lampedusa, la CP 305 ha concluso le operazioni registrando, al termine di 61 giorni di attività, ben 2.048 miglia percorse.

Gli interventi di soccorso effettuati hanno consentito all’unità di salvare 687 migranti, tra cui 35 bambini e 9 neonati.

Molti i volti e gli sguardi che l’equipaggio della motovedetta ha incrociato in questi mesi, volti spaventati ma anche felici e colmi di gratitudine nel momento in cui venivano presi a bordo e rifocillati, per poi essere condotti sulla terraferma.

Terminata la missione a Lampedusa, la CP 305 torna ora ad affrontare le emergenze di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare nelle acque del Compartimento Marittimo di Civitavecchia, con un rinnovato carico di soddisfazione ed orgoglio per i risultati ottenuti e per le tante vite strappate alla morte nelle acque del Mediterraneo