Cerveteri, il comitato pendolari: “Si installi una pensilina alla fermata bus sulla Settevene Palo” –

Installare una pensilina alla fermata dell’autobus sulla Settevene Palo, subito dopo la nuova rotatoria. La richiesta, a mezzo lettera inviata all’amministrazione comunale, è del Comitato Pendolari di Cerveteri.

“Si fa presente che quella di via Settevene Palo è una delle fermate bus più frequentate da cittadini – spiegano dal Comitato pendolari Cerveteri – studenti e lavoratori che, allo stato attuale, non sanno dove trovare riparo e sono costretti ad attendere il passaggio degli autobus sotto la calura estiva o sotto la pioggia ormai frequente in qualsiasi periodo dell’anno”.

E l’installazione di una pensilina, sotto la quale poter attendere il mezzo di trasporto per andare a lavoro o a scuola, potrebbe sicuramente alleviare le “sofferenze”.

Una richiesta simile, ma per la fermata dell’autobus, sempre sulla Settevene Palo, ma nei pressi dell’Upim, era arrivata tempo fa dal consigliere d’opposizione Gianluca Paolacci: “Non si possono vedere giovani e anziani in quelle situazioni di disagio. Ogni volta che passo in auto, si notano persone sedute sopra i marciapiedi, anche in condizioni di pericolo sia per loro che per l’automobilista. È necessario il posizionamento di una pensilina”. (leggi qui)