Paolacci: “A Cerveteri c’è bisogno di una pensilina alla fermata del bus in Via Settevene Palo”

A Cerveteri, in via Settevene Palo, sale la rabbia dei passeggeri che, in attesa dell’arrivo dei mezzi pubblici, vorrebbero ripararsi dal sole e dal caldo, approfittando di un po’ di ombra. sarebbe necessaria una pensilina, che oltre ad essere un ombrellone per il sole, permetterebbe di ripararsi da pioggia e freddo in inverno.

Motivo che ha spinto il consigliere comunale di Cerveteri, Gianluca Paolacci, a convincere l’amministrazione a fare i passi dovuti per l’installazione di una pensilina. Il primo passo sarà capire a chi spetta tale competenza. “Non si possono vedere giovani e anziani in quelle situazioni di disagio – afferma Paolacci – ogni volta che passo in auto, si notano persone sedute sopra i marciapiedi, anche in condizioni di pericolo sia per loro che per l’automobilista. E’ necessario il posizionamento di una pensilina. Basta – continua – vedere persone in condizioni indecorose, che attendono minuti e minuti il bus sotto il caldo ora, e in inverno sotto pioggia e vento. Va trovata una soluzione subito”