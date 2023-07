Ricezione Rai a Santa Marinella e Santa Severa, la svolta

In merito alle ripetute segnalazioni ricevute da parte dei cittadini di Santa Marinella e Santa Severa sulla mancata ricezione del segnale digitale terrestre RAI, l’amministrazione comunale ha avuto le risposte che necessitava da tempo ed è giunta ad una svolta significativa.

“Dopo le numerose operazioni svolte per rimediare all’annosa problematica che si presenta ogni anno sul territorio comunale – dichiara il sindaco Avv. Pietro Tidei – siamo giunti a conoscenza che gli apparati di ricetrasmissione installati in co-housing a Civitavecchia sono accesi e pronti a coprire anche l’intera area del Comune di Santa Marinella. A confermarlo, la divisione PMO CTO – Tecnologie Rai Radiotelevisione Italiana, o meglio il responsabile incaricato per il progetto di potenziamento del segnale dell’emittente pubblica” spiega il primo cittadino della Perla del Tirreno.

“La tecnologia scelta, come ha spiegato l’incaricato, è stata quella di portare il segnale dalla stazione RAI di Monte Argentario, piuttosto che da Roma, con apparati MUX, ovvero multiplazione e demultiplazione del segnale relativo ai canali terrestri HD in chiaro a standard DVB-T/T2 e trasmissione in radio frequenza sull’area di copertura. Ciò significa che i cittadini non dovranno più ricorrere a soluzioni alternative a loro spese per la ricezione dei canali RAI con impianti satellitari, connessioni internet in fibra ottica e quant’altro. Entro fine luglio saranno ultimate le verifiche tecniche da parte di RAI con le ulteriori regolazioni che si renderanno necessarie”.

“Al momento quello che i cittadini di Santa Marinella e Santa Severa potranno fare è verificare la ricezione dei canali RAI con l’eventuale necessità di risintonizzare la TV per consolidare le modifiche apportate. È stato già fissato in RAI un appuntamento per la chiusura formale della fase operativa del progetto. Si tratta di una grande svolta per la nostra città che continua a risollevarsi dal passato con determinazione e costanza” ha concluso il sindaco Tidei.