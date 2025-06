Riasfaltature a Cerveteri e Cerenova: Via Antonio Carlini e un tratto di via Fregene

Oggi iniziano le operazioni di riasfaltatura di Via Antonio Carlini e di un tratto di via Fregene

Prosegue il percorso di riqualificazione e miglioramento della viabilità nel territorio comunale. Lunedì 9 e martedì 10 giugno prenderanno il via due cantieri dedicati alla manutenzione straordinaria di importanti tratti stradali, interventi programmati per migliorare la sicurezza e il decoro urbano.

Lunedì 9 giugno inizieranno i lavori su un tratto di circa 1.000 mq di Viale Fregene, da Largo Tuchulca in direzione Civitavecchia. Si tratta di un intervento di ripristino dell’integrità e della sicurezza del manto stradale, reso possibile grazie alla puntuale applicazione del Regolamento comunale sugli scavi, che impone alle società private l’obbligo di ripristinare le condizioni originarie della carreggiata a seguito di scavi effettuati per il potenziamento delle proprie reti.

Martedì 10 giugno sarà la volta di Via Antonio Carlini, una delle strade più ammalorate della zona. L’intervento prevede la fresatura della pavimentazione esistente e la successiva posa di un nuovo tappetino d’usura, per un’area complessiva di circa 1.200 metri quadrati. L’intera operazione sarà eseguita senza costi per il Comune, grazie a un’attenta e oculata gestione delle risorse e alle economie ottenute nell’ambito di un appalto di manutenzione stradale già in essere.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore ai Lavori Pubblici Matteo Luchetti, che ha dichiarato:

“Viale Fregene è una strada strategica per la frazione di Cerenova, anche per la presenza di servizi pubblici fondamentali come l’ufficio postale. Già nei mesi scorsi abbiamo realizzato interventi mirati al miglioramento della viabilità e alla creazione di nuovi parcheggi. In Via Carlini, invece, si è reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria a causa del forte degrado del manto stradale. Parliamo di una via particolarmente trafficata, anche per la vicinanza con un importante polo ambulatoriale specialistico.”

Conclude l’Assessore:

“Desidero ringraziare tutto il personale dell’Ufficio Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri e, in particolare, il geometra Federico Feriozzi, che nonostante le risorse limitate riesce sempre a ottenere risultati concreti ed efficaci grazie a una gestione precisa e responsabile.”