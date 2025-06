Il gruppo della città etrusca: “Non ha alzato un dito per far rimanere il corso di Laurea di Scienze Infermieristiche a Bracciano”

“Dov’era Onda Nuova quando è stato annunciato lo spostamento di Scienze Infermieristiche a Civitavecchia? Dov’era quando studenti e famiglie chiedevano aiuto? Né l’abbiamo vista quando gli studenti, preoccupati per il loro destino, si mobilitavano, ed ottenevano un confronto con il Sindaco Crocicchi nel Municipio di Bracciano! Onda Nuova si sveglia adesso solo per attaccare Regeneration Cerveteri, senza però, come sempre ha fatto, alzare un dito per aiutare studenti e famiglie”.

Regeneration Cerveteri replica duramente alle dichiarazioni di Onda Nuova (QUI) e non ci sta a banalizzare una vicenda per quale invece è stata necessaria una mobilitazione e un coinvolgimento in prima persona di tutte le Istituzioni per arrivare ad un impegno serio per far rimanere il corso di Laurea a Bracciano.

Regeneration Cerveteri: “Onda Nuova non è in grado di dare lezioni a nessuno”

“Noi -spiegano gli esponenti di Regeneration Cerveteri in Consiglio Comunale dei Giovani eravamo al fianco delle famiglie e degli studenti. Noi abbiamo organizzato il Consiglio in seduta aperta, cercando di creare un momento di confronto serio, trasparente e costruttivo. E sempre noi abbiamo invitato tutti gli ospiti intervenuti, nel completo disinteresse di Onda Nuova. Tanto che non sanno neanche che il Preside della facoltà di Medicina e Chirurgia intervenuto è il professor Domenico Alvaro e non il professor Eugenio Gaudio, ormai ex Preside!”.

“Usare malafede, menzogne e strumentalizzazioni non serve a nessuno, tantomeno a ragazzi in difficoltà. Come non serve sbraitare e mistificare i fatti, solo al fine di tutelare i propri interessi di partito. Onda Nuova si metta l’anima in pace perché non è proprio in grado di dare lezioni a nessuno. Noi continueremo a lavorare seriamente ed a essere

dalla parte degli studenti, nel frattempo restiamo in attesa del primo risultato concreto del gruppo Onda Nuova. Anche se pensiamo che dovremo aspettare parecchio”.

GRUPPO REGENERATION CERVETERI