Disturbi Alimentari e Sostenibilità: le scuole del Lazio al Consiglio Regionale per il contest “Gustiamo Insieme la Vita”

“Giovedì 5 giugno abbiamo concluso un percorso iniziato nei mesi scorsi. Ci siamo incontrati a gennaio presso il Ministero dell’istruzione per presentare la campagna di sensibilizzazione sui disturbi alimentari “Gustiamo Insieme la vita”, organizzata dall’associazione “Donna Donna Onlus”, che vede protagoniste le scuole regionali, di ogni ordine e grado: l’obiettivo era quello di organizzare incontri con i ragazzi, divulgare materiale informativo su tali argomenti. Era previsto anche un contest, un concorso con la presentazione di lavori da parte degli studenti (disegni, foto, video, poesie, racconti).

Successivamente, a marzo alla Pisana abbiamo inaugurato la panchina lilla: Il gesto, accompagnato dalla presentazione di un poster informativo e divulgativo, non è stato soltanto simbolico, ma ha voluto ribadire l’impegno quotidiano dell’intero consiglio regionale a mantenere alta l’attenzione su tematiche delicate e complesse, come quelle relative alle malattie dei disturbi alimentari ( anoressia, bulimia, binge-eating).

Lo scorso giovedì 29 maggio ci siamo incontrati sempre al Ministero dell’istruzione e oggi abbiamo ospitato le scuole qui al Parco della Pace ( accanto all’ingresso della sede del Consiglio regionale alla Pisana), dove sono stati premiati anche i lavori presentati dagli studenti, che hanno partecipato al contest di “Gustiamo insieme la vita”. Una iniziativa che ha come obiettivo quello di mantenere alta l’attenzione e sensibilizzare su tematiche come queste, di assoluta rilevanza. Dobbiamo informare, sensibilizzare, ed è importante coinvolgere in particolare i giovani, che rappresentano le nostre generazioni future.

Quindi, è utile entrare proprio nei luoghi, nel mondo dei ragazzi, come la scuola. E, come ho affermato spesso, dobbiamo creare una vera rete, tra istituzioni, scuole, associazioni, famiglie, professionisti, proprio perché spesso i disturbi alimentari possono essere le conseguenze di situazioni di difficoltà, di fragilità (bullismo, violenza, fragilità emotive).

Tra l’altro, il tema è quanto mai attuale: proprio nei mesi scorsi sono stati pubblicati i dati dell’ospedale Bambino Gesù, e dal 2019 al 2024 c’è stato un aumento del 64%, per quanto riguarda i nuovi casi di disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, passando dalle 138 alle 226 diagnosi. Si è registrato anche un abbassamento notevole dell’esordio di questi disturbi, fino agli 8-9 anni”. Queste le parole del Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto giovedì 6 giugno all’iniziativa “Gustiamo insieme la vita”, a Roma presso il Parco della Pace ( accanto all’ingresso della sede del Consiglio regionale alla Pisana).

“In occasione della giornata mondiale dell’ambiente – prosegue Aurigemma – abbiamo voluto organizzare questa bella iniziativa al Parco della Pace, poiché è importante coniugare la natura, il rispetto dell’ambiente, la cultura della sostenibilità ambientale. La campagna “Gustiamo insieme la vita” ha come obiettivo quello di sensibilizzare e mantenere alta l’attenzione su tematiche delicate come i disturbi alimentari.

Allo stesso tempo, in generale, siamo impegnati anche a educare e promuovere corretti e sani stili di vita, per la salute e il benessere delle persone. Ringrazio Donna Donna Onlus, con la presidente Nadia Accetti, che ha realizzato l’iniziativa, Anci Lazio per la collaborazione. Un grazie particolare agli studenti: questa mattina erano presenti circa 300 alunni di scuole della nostra regione. Naturalmente, colgo l’occasione per esprimere la massima gratitudine al personale e ai docenti, per le preziose attività che portano avanti, al fine di accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita” ha sottolineato Aurigemma.

“Il cancro dell’anima rappresentato dai disturbi alimentari si può vincere con il sorriso e con la consapevolezza di essere ognuno di noi unico ed irripetibile, con tutte le nostre imperfezioni. Lo abbiamo ribadito insieme agli studenti, ai docenti, ai rappresentanti istituzionali e delle associazioni che supportandoci hanno deciso di far parte della grande famiglia di Donna Donna Onlus abbracciando la nostra campagna”. Lo dichiara Nadia Accetti, fondatrice di Donna Donna Olnus e promotrice dell’iniziativa, che attraverso la sua storia di vittima di violenza e testimone della malattia, da quindici anni incontra i giovani nelle scuole, raccogliendone il dolore e le testimonianze.

“Grazie al sostegno del Consiglio Regionale del Lazio in questa magnifica cornice del Parco della Pace, un luogo simbolicamente evocativo del bisogno di pace tra noi stessi, con gli altri e con il cibo, abbiamo presentato e premiato gli elaborati degli studenti, che hanno inoltre potuto gustare una merenda a base di prodotti tipici regionali, offerta da ANCI Lazio, partner del progetto con cui Donna Donna Onlus ha stipulato un protocollo d’intesa.

Le scolaresche hanno inoltre effettuato una visita guidata all’interno del Consiglio Regionale, mentre la presidenza ha voluto donare loro un kit con alcuni gadget istituzionali. Rompere il silenzio, dando voce ai giovani nei loro tormenti è la missione che mi sono data – conclude Nadia Accetti – affinchè dalla mia storia di sofferenza, una delle troppe, possano rinascere tante storie di riscatto. Poterlo fare insieme alle istituzioni è un onore oltre che un dovere per aiutare chi si sente solo e abbandonato, a ritrovare quel senso di appartenenza che ti da radici e forza.

Per questo ringrazio chi ha accolto il nostro appello e ci ha onorato della sua presenza come le consigliere regionali Edy Palazzi e Micol Grasselli, l’assessore di Guidonia Valentina Torresi e la consigliera Pasqualucci, da Fiumicino la consigliera Federica Cerulli, unitamente al mondo associativo rappresentato dalla fondatrice del Club Amitiè Sans Frontieres di Roma Tiziana Volpes, dalla Presidente di Terziario Donna Simona Petrozzi, da Elena Albertini per Donne dell Ortofrutta Sicilia e dal Presidente di Longevitas Salvo Latino che ha avviato una raccolta firme per l’introduzione dell’educazione alimentare nelle scuole.

Esprimo inoltre grande gioia per i saluti giunti dal Vice Presidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna, dal Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti, dalla Vice Presidente della Giunta Regionale Roberta Angelilli, dal Presidente della Commissione Salute della Pisana Alessia Savo, dal Consigliere Regionale Daniele Sabatini, con cui da anni collaboriamo attivamente. Protagonisti assoluti sono stati però gli studenti che durante tutto l’anno scolastico hanno lavorato, aprendo il cuore e lasciandosi prendere per mano. Fosse anche per una sola persona vale sempre la pena osare di essere luce nel buio.

Perché questa é la prevenzione urgente da avviare per vincere insieme. Ogni studente é un capolavoro da nutrire. Questa giornata è inserita infine all’interno delle prime tappe del progetto “Il Gusto del Cuore: un viaggio nel Lazio tra sapori e spiritualità nell’anno del Giubileo”, realizzato con il contributo di Arsial e della Regione Lazio, avente l’obiettivo di valorizzare la dieta mediterranea ed i prodotti tipici regionali, base fondamentale per una sana alimentazione e corretti stili di vita, che ci accompagnerà per tutta l’estate all’interno delle più significative feste e sagre del territorio laziale”. Conclude Nadia Accetti.