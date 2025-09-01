conclusi nei tempi previsti gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico avviati lo scorso 1 luglio

oltre 50 i tecnici ogni giorno impegnati, per un investimento complessivo di 80 milioni di euro

Rfi, Lazio: conclusi i lavori sulla linea Orte – Viterbo –

È ripartita oggi – come da cronoprogramma – la circolazione ferroviaria sulla linea Orte – Viterbo, dove RFI (Gruppo FS Italiane) ha ultimato le attività di sviluppo infrastrutturale e tecnologico iniziate lo scorso 1 luglio.

I principali interventi – svolti in un periodo, come quello estivo, in cui minore è la richiesta di mobilità e di conseguenza più contenuti gli impatti legati alla sospensione del servizio – hanno riguardato l’attrezzaggio ERTMS (European Rail Traffic Management System) della linea, il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni.

Rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento, la tecnologia ERTMS garantisce prestazioni più elevate, un contenimento dei costi di gestione e di manutenzione e un sensibile miglioramento della qualità del servizio e della regolarità della circolazione, in termini di affidabilità infrastrutturale e di gestione delle anormalità.

Le attività hanno visto ogni giorno impegnati circa 50 tra operai e tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici. L’investimento relativo all’intero intervento di attrezzaggio tecnologico con il sistema ERTMS sulla linea ha un valore complessivo di 80 milioni di euro.