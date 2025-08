RFI, lavori ad agosto per miglioramento rete e stazioni –

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), durante il mese di agosto, effettuerà lavori di ammodernamento per il miglioramento della rete, delle stazioni e dei servizi ai cittadini nel Lazio

Roma Termini rinnovo per slab track e pavimentazione marciapiede binario 1

Dall’11 agosto al 5 settembre 2025 saranno chiusi i binari 1 e 2 Est e il binario 1 di Roma Termini per il loro rinnovo mediante l’utilizzo di slab track. L’intervento consisterà nella demolizione del binario esistente e nell’installazione di platee in calcestruzzo armato prefabbricate. L’importo complessivo delle attività è pari a 3 milioni di euro e saranno impiegati 30 lavoratori, tra tecnici RFI e personale dell’impresa appaltatrice.

Sempre presso la stazione di Roma Termini, durante lo stesso periodo, sono previsti interventi di risanamento conservativo e miglioramento dell’accessibilità del primo marciapiede, compreso il ripristino conservativo del mosaico dell’intradosso della pensilina. Sono inoltre previsti lavori sul marciapiede, con l’adeguamento dei percorsi tattili e l’incremento della permeabilità dei flussi passeggeri tra le due parti del marciapiede, oltre alla riqualificazione dell’ingresso presidenziale su via Marsala. Tutti gli interventi saranno effettuati nel rispetto del valore storico del bene vincolato.

Roma Trastevere lavori per nuovo sottopasso

A partire dal mese di agosto, presso la stazione di Roma Trastevere, nell’ambito dell’intervento giubilare per l’apertura del secondo fronte di stazione, si svolgeranno le lavorazioni per l’installazione dei ponti provvisori a sostegno dei binari delle linee FL1 e FL3, interessate dalla realizzazione del nuovo sottopasso. Tali attività consentiranno, successivamente, di eseguire le operazioni di scavo e costruzione del sottopasso, garantendo la continuità della circolazione ferroviaria. In seguito, saranno svolte le attività di risoluzione delle residue interferenze con gli impianti ferroviari e il completamento dei nuovi corpi scala. Questi interventi rientrano nell’ambito del più ampio progetto, per un investimento complessivo di 10,5 milioni di euro.

Roma Tiburtina rinnovo deviatori

Alla stazione di Roma Tiburtina saranno rinnovati alcuni deviatoi nelle notti tra il 4 e il 5 e tra il 7 e l’8 agosto. L’importo dei lavori è di circa 600 mila euro e saranno impiegati 35 lavoratori.