Revolution Karate, a Cerveteri i papà si allenano con i figli

Revolution Karate, i padri insieme ai figli per praticare una disciplina che a Cerveteri lancia campioni e uomini. ” Siamo felici, i genitori ci apprezzano per quello che facciamo”

Padri e figli a karate. E’ quanto si sta verificando a Cerveteri, dove i genitori inseguono la stessa passione dei figli. Ed è proprio presso la scuola della Revolution Karate , che una decina di genitori si stanno allenando per capire se possono, arrivati oltre i 40 anni, avere gli stessi stimoli degli eredi.

” Ne abbiamo una decina, non ci aspettavamo una risposa del genere, a mio avviso molto positiva – spiega il maestro Aboujid- . E’ successo tutto a settembre, quando alcuni papà ci hanno chiesto se era possibile iscriversi, e noi senza esitare li abbiamo invitati a farlo. E’ una disciplina dove non c’è competizione, si lavora per il bene del gruppo, con un unico scopo, essere squadra. Il fatto che un padre si alleni con il figlio può avere effetti positivi nel rapporto, dal momento che ci sono genitori che per motivi di lavoro non sono spesso in casa, e quindi raccolgono questi istanti per condividerne delle emozioni. Ci stanno arrivando numerose segnalazioni di persone che vogliono affiancare i figli, vogliamo che la nostra associazione sia una grande famiglia”