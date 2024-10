Ladispoli, i Carabinieri salvano un giovane mentre cammina sui binari

Una tragedia sfiorata, l’ennesima potremo dire perché anche questa volta, le forze dell’ordine di Ladispoli sono intervenuti per salvare la vita ad una giovane ragazza di 20 anni, sdraiata sui binari della stazione.

Dopo la tragedia dello scorso 17 ottobre, dove aveva perso la vita un ragazzo di 26 anni, i carabinieri erano intervenuti per salvare un’altra giovane vita la scorsa settimana, trovata sdraiata sui binari, oggi sono intervenuti nuovamente per un ragazzo.

I Carabinieri hanno notato questo giovane, di circa vent’anni camminare sui sui binari, hanno allertato immediatamente la Polizia ferroviaria di Roma e segnalato il pericolo, in questo modo è stato possibile intervenire e portare il giovane in salvo. Sulla vicenda sono in corso tutti gli accertamenti.

Solo la settimana scorsa, nei pressi della stazione ferroviaria di Ladispoli un giovane di 26 anni, Fabrizio Mollo, aveva perso la vita investito dal treno. Nella stessa giornata i carabinieri avevano salvato una 20enne che si era sdraiata sui binari.