Revisione degli impianti di traslazione: chiude la stazione metro Cornelia

La stazione resterà chiusa fino al termine dei lavori di revisione e i treni transiteranno senza effettuare fermata. Il comitato pendolari chiede un temporaneo punto di fermata in corrispondenza di una delle fermate attive della Metropolitana

La disposizione necessaria per consentire la revisione degli impianti di traslazione che per legge deve essere effettuata ogni 20 anni.

E la tratta tra Valle Aurelia e Battistini della linea A della metro ha aperto esattamente 20 anni fa.

La stazione Cornelia resterà chiusa al servizio viaggiatori fino al termine dei lavori di revisione e i treni transiteranno senza effettuare fermata.

Le fermate attive più vicine sono Valle Aurelia e Battistini.

Per raggiungere Valle Aurelia è possibile utilizzare le linee bus 490 e 982

Per raggiungere Battistini è possibile utilizzare le linee bus 46-907-916-980-983

Contestualmente alla chiusura, e dato il protrarsi della chiusura di Baldo degli Ubaldi, è stata attivata anche una navetta MA13 di collegamento tra Cornelia e Cipro che effettua le seguenti fermate:

TRATTA CORNELIA-CIPRO

76381 – CORNELIA – circonvallazione Cornelia/capolinea bus

74288 – LARGO DI BOCCEA – largo Boccea altezza via Giovanni Battista Somis

76970 – BALDO DEGLI UBALDI/CERRETTI – via Baldo degli Ubaldi altezza civico 94 pressi stazione metro

72413 – BALDO DEGLI UBALDI/ALBORNOZ – via Baldo degli Ubaldi altezza via Egidio Albornoz pressi stazione metro

73385 – VALLE AURELIA MA – via Baldo degli Ubaldi fronte stazione Valle Aurelia metro A e FL3, 30 metri dopo angolo con via Giacinto De Vecchi Pieralice

72418 – EMO/DI BARTOLO – via Angelo Emo, 90 metri prima angolo via Giuseppe Di Bartolo

72277 – CIPRO MA – via Cipro/accesso stazione metro Cipro

72988 – STAZIONE CIPRO METRO A – piazzale stazione metro Cipro

TRATTA CIPRO-CORNELIA

72988 – STAZIONE CIPRO METRO A – piazzale stazione metro Cipro

20103 – EMO/DI BARTOLO – via Baldo degli Ubaldi aletezza via Giulio Sacchetti/accesso stazione metro A e FL3 Valle Aurelia

72414 – BALDO DEGLI UBALDI/ALBORNOZ – via Baldo degli Ubaldi altezza via Egidio Albornoz pressi stazione metro

76975 – BALDO DEGLI UBALDI/CERRETTI – via Baldo degli Ubaldi angolo via Bonaventura Cerretti/pressi stazione metro

73251 – LARGO DI BOCCEA – largo di Boccea altezza via Antonio Sala

76381 – CORNELIA – circonvallazione Cornelia/capolinea bus

“Come Comitato Pendolari – scrivono dal Comitato pendolari Litoranea Roma Nord – Fl5 Civitavecchia Roma – ci siamo già attivati da tempo sia con la Regione Lazio che direttamente con Cotral per richiedere un temporaneo punto di fermata in corrispondenza di una delle fermate attive della Metropolitana, in modo da evitare la rottura di carico con la navetta”.