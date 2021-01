Share Pin 4 Condivisioni

Ieri il congresso su Google Meet

Rete degli Studenti Medi di Bracciano, eletto il nuovo esecutivo

Ieri alle 16:30 su Google Meet si è svolto il terzo congresso territoriale delle Rete degli Studenti Medi, dove sono stati eletti i membri del nuovo esecutivo.

Ad aprire il congresso è stato l’esecutivo uscente, il quale ha riassunto in poche parole quello che è stato il percorso della Rete di Bracciano fino ad ora.

Dopo l’insediamento del presidente ci sono stati i saluti delle istituzioni locali e si sono poi susseguiti una serie di interventi da parte delle associazioni del territorio, come CGIL, COBAS e WWF.

Ad intervenire sono stati anche i coordinatori della Rete di Roma e della regione ed infine sono iniziati i lavori congressuali con la votazione del nuovo documento politico e l’elezione del nuovo esecutivo territoriale che vede come coordinatrice Angela Dipalo, come Responsabile dell’organizzazione Simone Savasta e come membro dell’esecutivo Leonardo Savi.

“Oggi continuiamo il percorso iniziato tre anni fa- affermano i nuovi dirigenti territoriali- il nostro intento è quello di continuare a difendere i diritti di studentesse e studenti ed aumentare il numero di iscritti per creare una comunità studentesca e politica e dei luoghi di confronto, di dibattito utili agli studenti, ormai da tempo mancanti nel nostro territorio”.