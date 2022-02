Il presidente Zingaretti: “Serve il contributo di tutti per combattere la battaglia di civiltà”

Regione Lazio: “Siamo al lavoro per una legge quadro contro il caporalato”

“In questi anni abbiamo schierato il Lazio contro il caporalato nel settore agricolo. In concreto abbiamo messo a disposizione una App in 5 lingue per favorire l’incontro domanda-offerta di lavoro, incentivi all’assunzione, formazione per i lavoratori iscritti nelle liste di prenotazione, misure di trasporto gratuito e a sostegno dell’accoglienza abitativa”.

Parole del presidente Zingaretti che aggiunge:

“E poi ancora, uno sportello itinerante che coinvolge giovani migranti in esperienze di lavoro e formazione e premia le aziende virtuose con il bollino di qualità. Un contributo per garantire il trasporto dei lavoratori da e per i luoghi di lavoro tramite mezzi di trasporto a noleggio e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid”.

“Ora – conclude – stiamo lavorando su una Legge quadro regionale contro lo sfruttamento del lavoro non solo nell’ agricoltura ma anche in altri settori, come edilizia o logistica. Serve il contributo di tutti per combattere la battaglia di civiltà per un lavoro equo e dignitoso e noi facciamo la nostra parte”.