Regione Lazio, Maselli: “Ripartiti 43 milioni per la disabilità e la non autosufficienza”

«La Regione lazio – dichiara Massimiliano Maselli (Assessore regionale competente in materia di inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio) – ha ripartito in favore di tutti i distretti socio sanitari 43 milioni di euro del Fondo nazionale per la non autosufficienza, secondo quanto previsto dal Piano regionale della non autosufficienza».

«La ripartizione dei 43 milioni di euro riguarda le risorse statali relative all’annualità 2024 destinate all’offerta territoriale di prestazioni di assistenza in ambito domiciliare rivolte alle persone con disabilità gravissima fino 65 anni di età, nonché agli anziani non autosufficienti con elevato bisogno assistenziale di età superiore ai 65 anni».

«Il nostro lavoro quotidiano è orientato a realizzare una Regione Lazio sempre più inclusiva e che non lasci indietro nessuno» ha dichiarato l’Assessore Massimiliano Maselli.