Il trattamento sarร effettuato in tutto il ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ, dalle ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ฒ ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฑ๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ถ, ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถฬ€ ๐Ÿด ๐—ป๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ. Non sono richieste particolari attenzioni alla cittadinanza (cosa che invece avviene per i trattamenti anti-alari). ๐—œ๐—น ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ ๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐—ฒ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐˜๐˜‚๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—™๐—ฅ๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—œ ๐——๐—œ ๐—–๐—˜๐—ฅ๐—ฉ๐—˜๐—ง๐—˜๐—ฅ๐—œ.

Cerveteri, domani disinfestazione larvicida e derattizzazione su tutto il territorio comunale