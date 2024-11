Nuovi fondi, ma famiglie in attesa. Fraintendimenti con gli uffici, ma il Sindaco rassicura: “Il processo di elaborazione è chiuso”

Il tema dei servizi sociali è sempre molto delicato, si tratta di un settore complesso con ricadute estremamente concrete sulle famiglie.

Partiamo con una buona notizia, molte famiglie, ben 33 oltre quelle ritenute già idonee, sono riuscite ad accedere ai fondi per la gravissima disabilità. Eppure, nessuna delle 33 famiglie ha ancora ricevuto i fondi, perché?

Nella ricostruzione della vicenda, dobbiamo partire dal fatto che questo tipo di risorse è andato incontro ad un cambio di erogazione e si è passati da una gestione regionale a una ministeriale. I soldi vengono dati alle famiglie come se fossero una sorta di rimborso per le prestazioni di cui si è usufruito e non in anticipo come poteva accadere in passato. Questo implica che le famiglie – nei confronti delle quali la graduatoria è stata estesa – hanno dovuto presentare tutta la documentazione dei mesi precedenti per riavere i soldi spesi. Tale documentazione viene poi processata dagli uffici comunali che, già in possesso dei fondi, dovrebbe procedere con l’erogazione.

Ora, il problema è che le famiglie avrebbero ricevuto dagli uffici delle date che non sarebbero coincidenti con le scadenze reali. O meglio, alcune delle famiglie pensavano di poter ricevere i soldi già a metà ottobre, ma il tutto avrebbe subito dei rallentamenti. In realtà, pare che la data di scadenza di presentazione dei documenti, che vanno necessariamente presentati in blocco, fosse fissata alla fine di ottobre. Per cercare di sbrogliare la matassa, abbiamo contatto sia le famiglie che il Sindaco di Cerveteri che, con disponibilità, ha mediato anche con gli uffici comunali. Ma andiamo con ordine.

Cerveteri, 33 famiglie in attesa dei fondi per la gravissima disabilità

Cerveteri, 33 famiglie in attesa dei fondi per la gravissima disabilità

Una delle mamme ci ha raccontato che: “Dopo 3 anni in graduatoria, finalmente siamo stati contattati e ci hanno detto che avremmo ricevuto anche gli arretrati del 2024. Gli uffici ci hanno chiesto la documentazione e ci hanno detto che, poco dopo il 7 ottobre, ci sarebbero arrivati i soldi. Abbiamo avuto vari contatti con il comune, con lo staff del Sindaco e pare che qualcosa si sia mosso. Dopo alcune chiamate, abbiamo scoperto che la data di scadenza di presentazione dei foglie richiesti fosse fissata per il 25 ottobre. Dopodiché ci hanno detto che i fogli erano in elaborazione. Spero che nel giro di una settimana, ci diano delle risposte. Quei soldi ci servono per comprare medicine, cibo, vestiti, tutto. Per le famiglie di ragazzi disabili è tutto più complicato” ha concluso la signora. Sulla stessa linea anche altre mamme che, su per giù, hanno confermato questa versione. Tra le altre cose, le famiglie hanno lamentato anche un affaticamento generale degli uffici e la mancanza di una figura apicale come l’assessore ai servizi sociali che, ormai, è assente da diversi mesi.

Per avere un quadro completo, abbiamo contattato anche il Sindaco del Comune di Cerveteri, Elena Gubetti, attualmente in possesso della delega ai servizi sociali.

“Voglio rassicurare tutti. I mandati di pagamento verranno effettuati già all’inizio della prossima settimana. Abbiamo accolto la notizia dell’arrivo di questi nuovi fondi in modo veramente positivo, ma il cambiamento nell’erogazione degli stessi ha comportato che le famiglie abbiano dovuto presentare nuova documentazione. Effettivamente, abbiamo iniziato a contattare le famiglie dal 7 ottobre e tutto quanto è già passato alla ragioneria. Voglio rassicurare le famiglie perché arriverà tutto. Io, in quanto Sindaco, resto a disposizione di chiunque ne abbia bisogno. Il bisogno di rinforzare la squadra è innegabile – ha concluso il Primo Cittadino – ma queste famiglie possono fare riferimento a me”.

Giorgio Ripani