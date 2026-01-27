Accolti dal Presidente del Consiglio Regionale Aurigemma: “E’ importante conoscere luoghi, sedi, i ruoli e le funzioni delle istituzioni locali”

Regione Lazio, gli alunni della I.C. Salvo d’Acquisto di Cerveteri in visita alla Pisana

“Oggi, abbiamo ospitato alla Pisana gli alunni della quinta elementare dell’Istituto comprensivo Salvo D’Acquisto di Cerveteri. Già negli anni scorsi alcune scuole hanno visitato il Consiglio regionale: sono iniziative a cui teniamo molto. È importante far conoscere i luoghi, le sedi, i ruoli e le funzioni delle istituzioni locali. È anche una occasione utile per illustrare quali sono le attività che vengono svolte.

Ed è fondamentale, in tal senso, coinvolgere le scuole, i giovani, che sono le nostre future generazioni. Colgo l’occasione per ringraziare i docenti, per le preziose attività che portano avanti. Il nostro compito è anche quello di affiancare il loro lavoro per accompagnare i giovani nel percorso di crescita. Per questo, continueremo con queste iniziative, di grande significato”

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto oggi durante la visita alla Pisana degli alunni dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di Cerveteri