Maltempo in arrivo sul Lazio: nuova allerta meteo per piogge intense e vento forte

Mercoledì 28 gennaio 2026 criticità diffuse: allerta gialla su tutta la regione e livello arancione nel basso Lazio e nel bacino dell’Aniene

Un’ondata di maltempo intenso è attesa sul Lazio nella giornata di mercoledì 28 gennaio 2026, con piogge abbondanti, temporali e forti raffiche di vento che potrebbero causare disagi e criticità sul territorio. Le autorità regionali hanno diramato un bollettino di allerta meteo che interessa l’intera regione.

Secondo le previsioni, sono attesi rovesci diffusi e temporali di forte intensità, accompagnati da attività elettrica. Le precipitazioni, in alcuni casi persistenti, potrebbero favorire fenomeni di criticità idrogeologica, soprattutto nelle aree più vulnerabili.

Particolare attenzione anche al vento, che soffierà da forte a burrasca sui settori costieri e lungo la dorsale appenninica, con rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi. Lungo le coste sono previste mareggiate che potrebbero creare problemi alla viabilità e alle attività marittime.

È stata dichiarata allerta gialla su tutto il Lazio, mentre una criticità arancione riguarda in modo specifico i settori E, F e G, corrispondenti al basso Lazio e al bacino dell’Aniene, zone storicamente più esposte a rischio idraulico e idrogeologico.

Le autorità raccomandano alla popolazione di prestare la massima attenzione, evitare spostamenti non necessari nelle ore più critiche e attenersi alle indicazioni della Protezione Civile, monitorando costantemente gli aggiornamenti ufficiali.

Il quadro meteorologico resta in evoluzione e non si escludono ulteriori peggioramenti nelle prossime ore.