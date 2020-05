Condividi Pin 1 Condivisioni

Per l’opposizione si tratta di una misura che non risolve del tutto il problema degli imprenditori

Regione, Fdi critico: “Ampliamento fondo di supporto alle imprese non è abbastanza”

<<Grazie anche alle sollecitazioni di Fdi, dopo le difficoltà di presentazione delle domande riscontrate sul portale farelazio.it, il prestito dei diecimila euro a tasso zero sarà stato esteso a tutte le 42mila aziende che ne avevano fatto richiesta. Questo provvedimento è soltanto un primo passo, per sostenere veramente le imprese servono iniziative più sostanziose come erogazione di liquidità e prestiti a fondo perduto. Per quanto attiene alla Fase 2, Fdi chiede alla giunta Zingaretti maggiore coraggio e soprattutto maggiore chiarezza sulle riaperture rispetto all’operato del Governo.>> Così in un comunicato il gruppo consiliare alla Regione Lazio di Fratelli d’Italia.