Regionali: le prime parole di Pascucci e i commenti a caldo dei leader cerveterani

Bucchi (FDI): “Sono soddisfatto, stiamo andando bene anche a Cerveteri”, Zito (PD): “Il centrosinistra paga la mancata alleanza”

Di Giorgio Ripani

E’ ormai chiusa la partita delle elezioni regionali, il centrodestra ha vinto nettamente la tornata e Francesco Rocca è il nuovo governatore della Regione Lazio. Nonostante un disinteresse generale, testimoniato dall’astensionismo monster, c’è grande curiosità per i risultati che stanno arrivando dai seggi cerveterani.

Tutto tace sui voti ricevuti dall’ex primo cittadino che raggiunto telefonicamente non si sbilancia e dichiara: “Per ora non ho un risultato definitivo, ma da Cerveteri e Ladispoli la risposta è buona”.

Il problema per il consigliere di Palazzo Falcone sembra essere piuttosto la forza della lista, che attualmente ha raggiunto il 3,5%. Quanti seggi spetteranno all’alleanza Verdi e Sinistra? Il simbolo è attualmente solo la quarta forza della sua coalizione, ma sta tallonando la lista civica D’Amato Presidente.

Cerveteri, Zito (PD) Cerveteri, Menasci (Lega) Cerveteri, Bucchi (FdI)

“Come capogruppo di Fratelli D’Italia – esordisce il consigliere Luigino Bucchi – sono soddisfatto dei risultati che stanno arrivando, i nostri candidati sono andati piuttosto bene. A quanto vediamo dai primi seggi, la Angelilli potrebbe essere la più votata a Cerveteri, ma anche in generale, stiamo registrando buoni piazzamenti. Le intenzioni di voto si sono tradotte in risultato reale e sono più che contento del risultato regionale, ora aspettiamo. Questo deve essere il punto di partenza per realizzare grandi progetti, ma anche per risolvere i problemi con cui la gente lotta quotidianamente” conclude Bucchi.

Esulta anche il commissario della Lega cerite Roberto Menasci che dichiara: “La Lega Salvini ha rimontato rispetto alle comunali, il lavoro svolto presso il ministero dal Capitano ha ridato fiducia, sul territorio abbiamo riscontrato una calda vicinanza da parte dei cittadini che hanno organizzato vari incontri per sostenere i candidati consiglieri regionali.

Guardiamo avanti per migliorare ancora”.

Diverso l’umore del segretario del PD, Giuseppe Zito: “Era un risultato atteso, in continuità con l’onda delle politiche. Il centrodestra si conferma molto forte, il centrosinistra paga la mancata alleanza tra Terzo Polo e Movimento 5 Stelle. Sia in Lombardia che nel Lazio lo scenario sarebbe cambiato. Ora aspetto i risultati per una possibilità di commento più puntuale”.