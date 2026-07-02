Regionale Lazio, Trenitalia: modifiche alla circolazione tra il 4 e il 7 luglio

Coinvolte diverse linee regionali e Leonardo express

Tra il 4 e il 7 luglio 2026, per dei lavori programmati sull’infrastruttura in ambito Roma e Fiumicino, ci saranno delle modifiche alla circolazione con variazioni di percorso, orari e cancellazione di treni.

Il 4 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 11.30, ci saranno limitazioni sulle linee FL3, FL5, FL1. Inoltre, saranno cancellati alcuni collegamenti Leonardo express tra le 7.50 e le 10.45.

Il 5 luglio, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, alcuni treni delle linee FL4, FL7 e FL8 subiranno delle modifiche di percorso.

Il giorno 7 luglio, dalle ore 08.05 alle 11.30, sarà sospeso il servizio Leonardo express che collega Roma Termini all’Aeroporto di Fiumicino. Previsto servizio bus. Nello stesso giorno subiranno delle modifiche anche i treni della FL1.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus è ammesso il trasporto gratuito di biciclette pieghevoli, riposte in apposite borse e caricate nel vano bagagli, la cui dimensione massima non superi 40x30x15 cm. Non è consentito il trasporto di altre tipologie di bici né di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard).

È consentito il trasporto gratuito di animali di piccola taglia, se custoditi in trasportino, mentre sono sempre ammessi i cani da assistenza. Non sono ammessi cani di media e grossa taglia.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.